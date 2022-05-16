【打擊起底】6人因起底行為被捕    私隱公署共要求13平台移除3500項涉起底信息

▲ 個人資料私隱專員鍾麗玲。（林曉君攝）

政府去年修例打擊起底行為，法例自去年10月8日生效，個人資料私隱專員鍾麗玲今見記者時表示，新例生效以來，私隱公署聯同警方已在7宗個案採取拘捕行動，共6人被捕。另外，截至今年4月底，公署已向13個網上平台，發出 689份停止披露通知，要求移除超過3500項「起底」訊息，當中約8成訊息已移除。

鍾麗玲表示，條例生效至今年4月底，共接獲368宗與新訂「起底」罪行相關的投訴，較生效前大幅增近6倍。公署就66宗個案，展開了刑事調查，在去年12月至今年4月，公署分別就2宗涉嫌干犯「起底」罪行進行拘捕行動，公署上周連同警方就另一案件進行聯合拘捕行動，該案涉及有人在社交平台披露警務人員、70位立法會議員及其家人的個人資料。

鍾麗玲表示，公署已設立機制，加強和警方與律政司合作，並會在適當個案，與警方採取聯合行動，包括將案情嚴重及涉及其他罪行的個案，轉介警方跟進。自修例以來，警方已就5宗個案採取拘捕行動，共4人被捕。

鍾麗玲續指，新例生效至今年4月底，公署已向13個網上平台，發出 689份停止披露通知，要求移除超過3500項「起底」訊息，當中約8成訊息已移除，餘下2成，會不停跟進，包括發出警告信，和海外對口平台聯繫，採取聯合行動，條例亦賦權公署，可停止或限制人接達透過相關平台，接達該信息起底信息，亦可要求主機服務提供者終止主機服務。

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記者：林曉君