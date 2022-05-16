【幼兒教育】疫下幼稚園網課融入專題研習　醞釀求知無限可能性

▲ 何緩欣指出，透過專題研習，小朋友更能擴闊知識範疇及學會主動學習。

隨著幼稚園陸續開學，許多家長都擔心幼童長期在家上網課，缺乏社交，語言能力會停滯不前。不過，新加坡卓薈國際幼稚園開學後，卻未發現小朋友有「怕醜」或不敢開口說話的現象。該幼稚園副校長何緩欣接受訪問時表示，幼稚園在疫情期間，仍堅持小組專題研習為本的教學法，以4至6星期為一個主題單元，讓學生有機會透過深入探索，從單一主題開始不斷追問，從而延伸學習，創造更大的求知可能性，「小朋友由研究一棵樹，去到模擬開茶葉鋪學加減數，再到了解環保。」

此外，儘管只能上網課，但幼稚園仍讓幼童有機會分組合作進行口頭報告，培養其合作與表達能力，該幼稚園校監兼言語治療師秦蓁表示，「家長無需一味覺得電子產品是毒藥，反而應該運用科技帶畀我哋嘅資源，幫助小朋友學習」。

秦蓁表示，停止面授課雖已有一段時間，但未見到幼稚園學生有語言能力退步的情況，「反而有啲學生進步咗」。她笑言，這可能與第五波疫情期間，大部分需上班的家長，都在家工作，與小朋友的相處增加有關。此外，該校停止面授課期間，雖然以網課形式教學，但仍給予小朋友充分機會做口頭報告及知識分享，「只係變成用視像形式去講嘢。」

深入探索主題擴闊知識面

副校長何緩欣則指，該校一直以小組專題研習形式教學，花數個星期時間深入探索某一個主題，從中不斷延伸學習。而疫情期間學校老師也靈活應變，除了網課，也將一些影片、圖像資料、手工材料預先寄到家長手中，以便學生及家長無需刻意到校領取，亦可再看查閱。

何緩欣指，之前學校全校以研究樹木為主題，學生便要在自己家附近尋找觀察樹木，同時也要問問題，要求家長協助找資料，畫Mind Map（思維地圖）。

小朋友由興趣出發，從一啲生活化嘅東西去一齊探索。例如樹，就要唸吓樹嘅好處，樹木嘅年輪、樹根有咩作用？ 發現樹下面嘅螞蟻、蚯蚓。每個人問嘅問題，做嘅記錄，發現嘅嘢都唔同。

此外，學生還需要分組做口頭報告，令其學習總結知識，並且學懂與其他同學合作。

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她又表示，這樣的學習方法能令學生對某一主題的了解更深入更廣泛，「有人會擔心6個星期學一樣嘢好慢，但小朋友係老師引導之下自己搵資料，自己討論，吸收嘅範圍反而好廣。例如講環遊世界，有小朋友唸到因為媽媽做空姐收集做好多唔同國家貨幣，就攞咗啲鈔票同硬幣出嚟分享。又例如學樹木嘅用途，會知道有茶葉，就可以嘗試模擬開茶葉店，收銀嘅時候學到加減數；由樹木亦能學到環保嘅意義。咁樣令佢哋嘅求知歷程，有無限可能性。」

主動學習與社交技巧更寶貴

本身亦是言語治療師的秦蓁補充，「接受Project-based Approach（專題研習導向教學法）嘅小朋友，表達嘅信心會強啲，亦會有更大學習興趣。而且因為需要同同學仔分享自己嘅只是，就更有動機去搵知識，亦會主動求助家人幫忙」。

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秦蓁又指出，「亦都由於專題研習，學習往往需要實地考察或主動找資料，學習到嘅詞彙會比較深刻，比起死記硬背生字，佢哋更容易靈活運用，同時，學生因為要小組報告，都訓練到佢哋嘅社交技巧」。她分享道，成績好的學生有很多，但未必每個學生都有很強的社交技能，「曾經聽過一間小學面試，6個學生，但畀5枝筆佢哋，咁究竟係咪要同人搶筆用？如果強到用完係咪可以主動借畀冇筆嘅同學仔？如果搶唔到，又點樣問人借？」社交技能與知識同樣重要，而小組專題研習恰恰提供機會讓幼稚園學生學到這一點。

而疫情下，雖然只能上網課，但幼稚園仍讓學生以專題研習形式學習，同時由於家長要陪同孩子上網課，也有意外效果，秦蓁說：

陪上網課嘅時候家長都學識多啲問小朋友一啲開放性問題，畀小朋友多啲想像空間，小朋友都可以闡述多啲，變相都係幫助佢哋發展語言能力。

她又指，家長無需人為電子產品是毒藥，反而應該思考我們擁有的科技和資源，能夠如何幫助小朋友學習。

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記者：莊恭南