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【Disney+影視劇】重溫與《奇異博士2》相關影視劇　尋找紅女巫入魔之謎

娛樂 16:47 2022/05/16

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《奇異博士2：失控多元宇宙》

Marvel Studios最新電影《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）上映後，有些觀眾不太明白「紅女巫」Wanda（伊莉莎伯奧遜飾）為何入魔。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

原創劇《溫黛與幻視》

其實《奇異博士2：失控多元宇宙》當中情報是接Disney+原創劇《溫黛與幻視》（WandaVision）的西景鎮事件後，Wanda發現到關於多元宇宙的存在，因而萌生起尋找有一對兒子及美滿家庭的多元宇宙，並開始修煉《黑暗神書》 （The Darkhold），務求尋找及通往該宇宙重拾幸福。

由Wanda所引起的連串事件，正是與《奇異博士2：失控多元宇宙》的故事息息相關，亦是Marvel世界中洐生出「多元宇宙」的槪念起源。

《奇異博士》

神秘組織「光明會」

同時，在電影另一多元宇宙出現的神秘組織「光明會」，成員包括曾出現在《奇異博士》（Doctor Strange）的莫度（在多元宇宙838的至尊魔法師 莫度Mordo）、原創動畫劇集《無限可能：假如…？》（What If…?）出現過的卡達隊長（Captain Carter）、在《Marvel隊長》（Captain Marvel）出現過的Maria Rambeau。

此外，還有《神奇4俠》（Fantastic 4）的神奇先生（Mr. Fantastic） 烈李察（Reed Richards）、《異人族》(Inhumans) 的黑蝠王（Black Bolt），以及令粉絲驚喜的角色《變種特攻》（X-Men）X教授（Professor X） 紛紛登場。

《異人族》

Disney＋可重溫有關的電影與劇集：

  • 《溫黛與幻視》（WandaVision）
  • 《無限可能：假如…？》（What If…?）
  • 《奇異博士》（Doctor Strange）
  • 《Marvel隊長》（Captain Marvel）
  • 《變種特攻》（X-Men）
  • 《變種特攻2》（X-Men 2）
  • 《變種特攻3：兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand）
  • 《變種特攻之狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）
  • 《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）
  • 《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）
  • 《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）
  • 《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）
  • 《神奇4俠》（Fantastic Four）
  • 《神奇4俠：銀魔現身》（Fantastic Four: Rise of the Silver Surf）
  • 《異人族》（Inhumans）

撰文 : TOPick柴犬出動

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