【Disney+影視劇】重溫與《奇異博士2》相關影視劇　尋找紅女巫入魔之謎

▲ 《奇異博士2:失控多元宇宙》

Marvel Studios最新電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映後,有些觀眾不太明白「紅女巫」Wanda(伊莉莎伯奧遜飾)為何入魔。

原創劇《溫黛與幻視》

其實《奇異博士2:失控多元宇宙》當中情報是接Disney+原創劇《溫黛與幻視》(WandaVision)的西景鎮事件後,Wanda發現到關於多元宇宙的存在,因而萌生起尋找有一對兒子及美滿家庭的多元宇宙,並開始修煉《黑暗神書》 (The Darkhold),務求尋找及通往該宇宙重拾幸福。

由Wanda所引起的連串事件,正是與《奇異博士2:失控多元宇宙》的故事息息相關,亦是Marvel世界中洐生出「多元宇宙」的槪念起源。

▲ 《奇異博士》

神秘組織「光明會」

同時,在電影另一多元宇宙出現的神秘組織「光明會」,成員包括曾出現在《奇異博士》(Doctor Strange)的莫度(在多元宇宙838的至尊魔法師 莫度Mordo)、原創動畫劇集《無限可能:假如…?》(What If…?)出現過的卡達隊長(Captain Carter)、在《Marvel隊長》(Captain Marvel)出現過的Maria Rambeau。

此外,還有《神奇4俠》(Fantastic 4)的神奇先生(Mr. Fantastic) 烈李察(Reed Richards)、《異人族》(Inhumans) 的黑蝠王(Black Bolt),以及令粉絲驚喜的角色《變種特攻》(X-Men)X教授(Professor X) 紛紛登場。

▲ 《異人族》

