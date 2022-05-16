【污水檢測】大埔翠怡花園及沙田恒峰花園等污水陽性　民政處向當區居民派16萬快速測試包

▲ (陳靜儀攝)

政府今日（16日）表示，大埔、葵青及沙田污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



大埔區 — 大南樓、太和中心、太湖花園第一期及第二期、永發樓、汀角路9A-9B號、汀角樓、美菱居、美豐花園、啟昌樓、常安樓、富善花園、富景閣、富萊花園、菁泉雅居、裕安樓、翠怡花園、翠林閣、麗和閣、順景樓、美新大廈、美利大廈、粵發大廈、省躬大廈、榮麗苑、榮暉花園、榮明花園、富萊花園（第二期）玉桂閣及安樂樓

葵青區 — 友明大廈、銀行大廈、怡勝花園、昌盛樓、昌榮樓、葵都大廈、葵華大廈、葵龍大廈、安盛大廈、宜和樓、金恆樓、恭誠樓、葵涌花園、豪華閣、怡峰苑、嘉翠園及祖堯邨

沙田區 — 恒峰花園、美松苑、美城苑、美柏苑、香粉寮－白田村五區及香粉寮新村、翠景花園及美林邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【湊得輕鬆啲】「生仔要考牌」專頁論盡家教笑中有淚 80後版主盼身教下一代明辨是非

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐