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【非禮女童】兒童家舍職員涉非禮女童　事主指非禮後獲被告借用電話

社會 16:47 2022/05/16

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(資料圖片)

6旬兒童家舍男職員涉於家舍內非禮9歲女童案今（16日）午於區域法院續審。女童於錄影會面紀錄中供稱，每次她遭被告非禮後，被告亦會借電話予她使用，而家舍內是不准使用電話的。

庭上今午繼續播放現年12歲女童X的錄影會面紀錄。X於會面中供稱，她於2020年6月第2次遭涉案被告非禮時，她並沒有親眼看見被告的下體，但她感覺到被告的下體在她的下體外移動，而被告非禮她的下體後，又再次將她翻身至背向被告，並從後伸手進她的衣服內，隔著內衣觸碰她的胸部。X其後向被告表示很睏，被告未有說話便離去，X事後於床上哭泣。

X又指被告另外曾非禮她3次，手法大同小異，X曾將部分事件告知父親，但由於她不想向男性透露事件，因此最後將事件告知老師。X又供稱，每次遭被告非禮後，被告亦會借電話予她使用，而家舍內是不准使用電話的。

涉案被告馬宏輝（60歲）被控2項非禮罪，控罪指被告分別於2020年5月及6月某日，在家舍內非禮當時年僅9歲的女童X，被告今否認兩項控罪受審。

案件明（17日）續審。

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記者：楊詠渝

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