【投訴成立】無綫新聞台節目及商台《早霸王》涉違節目守則　通訊局發勸喻

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通訊局今日（16日）表示，審議了兩宗投訴個案，其中涉及無綫新聞台播放的多個新聞節目含有節目宣傳材料，及商台叱咤903商業二台播放的電台節目《早霸王》的投訴，認為投訴成立，對兩間廣播機構發出勸諭。

通訊事務管理局接獲公眾人士投訴，指前年2月4日至去年8月16日期間，有關多個新聞節目中分割畫面持續展示節目宣傳材料，認為有關材料展示多個在無綫新聞台播放的節目的具體資料，屬「節目內的宣傳」，維持1至29分鐘不等。有關材料屬「非節目類材料」，在該10個節目內播出有關材料，違反《電視廣告守則》的規定。

另一宗則涉及去年2月16日，在商台叱咤 903 商業二台播放的電台節目 《早霸王》，一名主持在聽眾來電環節中嘲笑及侮辱「居者有其屋計劃」（居屋）的業主，認為節目內使用該用語與購置居屋的人士無關，認為用語有欠審慎，亦會引起聽眾反感，決定向商台發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。

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責任編輯：余思嵐