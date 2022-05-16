  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 18:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投訴成立】無綫新聞台節目及商台《早霸王》涉違節目守則　通訊局發勸喻

社會 17:06 2022/05/16

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（資料圖片）

通訊局今日（16日）表示，審議了兩宗投訴個案，其中涉及無綫新聞台播放的多個新聞節目含有節目宣傳材料，及商台叱咤903商業二台播放的電台節目《早霸王》的投訴，認為投訴成立，對兩間廣播機構發出勸諭。

通訊事務管理局接獲公眾人士投訴，指前年2月4日至去年8月16日期間，有關多個新聞節目中分割畫面持續展示節目宣傳材料，認為有關材料展示多個在無綫新聞台播放的節目的具體資料，屬「節目內的宣傳」，維持1至29分鐘不等。有關材料屬「非節目類材料」，在該10個節目內播出有關材料，違反《電視廣告守則》的規定。

另一宗則涉及去年2月16日，在商台叱咤 903 商業二台播放的電台節目 《早霸王》，一名主持在聽眾來電環節中嘲笑及侮辱「居者有其屋計劃」（居屋）的業主，認為節目內使用該用語與購置居屋的人士無關，認為用語有欠審慎，亦會引起聽眾反感，決定向商台發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】今增234宗確診　包括42宗輸入個案【不斷更新】
今日 16:32
【第五波疫情】今增234宗確診　包括42宗輸入個案【不斷更新】
【航空交通】港機場上月客運量按年躍升109.4%　往來東南亞旅客量錄得最明顯升幅
今日 16:32
【航空交通】港機場上月客運量按年躍升109.4%　往來東南亞旅客量錄得最明顯升幅
【污水檢測】大埔翠怡花園及沙田恒峰花園等污水陽性　民政處向當區居民派16萬快速測試包
今日 16:42
【污水檢測】大埔翠怡花園及沙田恒峰花園等污水陽性　民政處向當區居民派16萬快速測試包
【非禮女童】兒童家舍職員涉非禮女童　事主指非禮後獲被告借用電話
今日 16:47
【非禮女童】兒童家舍職員涉非禮女童　事主指非禮後獲被告借用電話

你可能感興趣

【第五波疫情】今增234宗確診　包括42宗輸入個案【不斷更新】
今日 16:32
【第五波疫情】今增234宗確診　包括42宗輸入個案【不斷更新】
【航空交通】港機場上月客運量按年躍升109.4%　往來東南亞旅客量錄得最明顯升幅
今日 16:32
【航空交通】港機場上月客運量按年躍升109.4%　往來東南亞旅客量錄得最明顯升幅
【污水檢測】大埔翠怡花園及沙田恒峰花園等污水陽性　民政處向當區居民派16萬快速測試包
今日 16:42
【污水檢測】大埔翠怡花園及沙田恒峰花園等污水陽性　民政處向當區居民派16萬快速測試包
綜藝節目 電台 廣告 電台節目 通訊事務管理局 商場 廣告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影