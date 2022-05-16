【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團　與許凱再續「延禧CP」前緣

▲ 吳謹言演活明朝版大長今。

緊接劇集《食腦喪B》，翡翠台在今晚（5月16日）播出由吳謹言和許凱主演的內地古裝劇《尚食》。這對「延禧CP」可以再續前緣，劇中二人更有不少甜蜜場口，對劇迷來說有一定的追看性。

現年31歲的吳謹言為舞者出身，因為腳傷而換跑道轉考北京電影學院，當上演員的她於5年前憑著於《延禧攻略》演小宮女而爆紅，雖然瞬間竄紅，吳謹言近年被批演技浮誇沒進步，幸而他獲捧紅他的著名製作人于正力撐。

內地古裝劇集《尚食》是以明朝為時代背景，集合了美食、傳統文化、宮鬥和愛情元素，由《延禧攻略》班底參演。

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「延禧CP」續前緣

於《尚食》裡，吳謹言所飾演的「姚子衿」入選尚食局宮女，對中華美食技藝不斷追求的她，復原很多失傳了的歷代飲食名譜，最終晉升為尚食局司膳，子衿更毋美食與許凱所演的「朱瞻基」結下「美味情緣」

5年前，這對「延禧CP」未能開花結果，今次於《尚食》裡再續前緣，而吳謹言跟許凱劇中不時甜蜜互動。

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3歲開始習舞

吳謹言為內地新一代花旦，除了是演員外，她也是位舞者，吳謹言3歲時已開始學習舞蹈，她於2000年考入北京舞蹈學院附中學學習芭蕾舞，且於2007年獲得了中央芭蕾舞團工作。

於北京舞蹈學院習舞之時，吳謹言曾經有一次演戲機會，但由於角色需要剃光頭會影響跳舞，所以最後她放棄這次機會。

▲ 2017年憑《延禧攻略》演小宮女而爆紅。

考入北京電影學院

不過，吳謹言因腳部受傷選擇退出舞團，並於2009年考進了北京電影學院表演系本科班，大二期間，吳謹言第一次參與拍戲。在穿越劇《古今六人行》中飾演毛毛，但是該劇並未播出。

2011年，她簽約紫駿影視，展開其演員生涯，她曾參與《古今六人行》、《少年四大名捕》、《守衛者-浮出水面》等劇，可是其所演的角色卻不太受注目。

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憑《延禧攻略》上位

直至2016年，吳謹言獲製作人于正賞識，簽約所屬公司旗下，翌年，她於《延禧攻略》中躍升為女主角，就連香港觀眾熟悉的佘詩曼也成為了她的配角，吳謹言亦憑此劇人氣急升，更獲第24屆華鼎獎古裝題材電視劇最佳女演員。

其後，吳謹言演出《皓鑭傳》、《正青春》、《幸福還會來敲門》和《我的砍價女王》，不過吳謹言被外界批評演技，除喊戲欠感情外，演出又略嫌浮誇，而一手捧紅她的製作人于正即力撐她，表示只是人紅是非多。