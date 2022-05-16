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【車Cam直擊】粉嶺小童踩單車衝燈過馬路　險被撞幸車主及時煞車

親子 18:00 2022/05/16

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

家長真的要好好照顧小朋友。

香港單車運動愈來愈普遍，區內亦都有多條單車徑落成，踩單車成為假日一家大細的家庭活動，不過踩單車始終屬於高危活動，家長應該好好照顧小孩，除了為他們配備適合裝備外，還要時刻金睛火眼看實！

最新影片推介:

昨日有網民在社交媒體Facebook群組上載一段車Cam片段，車主駕私家車沿粉嶺樂業路行駛，至龍昌大廈對開時，突然有一名頭戴青綠色頭盔的小朋友，沒有看交通燈號便衝燈踩單車從右邊橫過馬路，幸好車主及時煞車，未有造成意外。

上載片段的車主就怒斥「好心唔好畀個細路仔踩單車過馬路啦，差啲累死人」，網民就留言指「要求政府發牌管制單車在馬路上駕駛」、有網民認為涉事小朋友的行為非常危險，「要到出事時先識驚」、「報警，疏忽照顧兒童」。

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責任編輯：王明芳

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