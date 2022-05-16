【公務員】聶德權：大部分首長級職位仍會內部晉升　新聘任機制可增加靈活性

▲ 公務員事務局局長聶德權。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日指，就檢視公務員高層職位的選拔聘任機制，必須在「能者居之」原則和確保公務員團隊穩定性的前提下進行，未來大部分首長級職位仍會透過內部晉升以填補空缺。

不過，聶德權同時表示，若有關的職位空缺對公共行政通用能力或專業能力有特定要求、有接班困難或在晉升過程中欠缺競爭，可以納入新聘任機制，透過內部或公開招聘物色合適人選。

公務員事務局早前向立法會提交文件，透露會試行以新的聘任機制，聘請創新及科技署署長、政府資訊科技總監，以及副效率促進專員等公務員高層職位。

聶德權今日在公務員及資助機構員工事務委員會上，交代對新聘任機制的3項目標。他表示，無論透過內部招聘，或通過「公開招聘暨內部招聘」，都會盡量擴闊招聘範圍。

他續指，優化後的聘任機制，會為政府提供足夠靈活性；並提供適度吸引的聘用條件，以鼓勵有良好素質的在職公務員，以及其他有志之士，申請開放的高級首長級職位。

關注會否公開招聘新聞處處長 聶：政府訊息發放不能單靠個別部門

會議期間，新民黨議員黎棟國表示，新聞處處長一職過去由政務官出任，形容會出現「走馬看花」的情況，做法並不理想，關注當局會否考慮開放公開招聘。

聶德權指，新聞處處長一職非常重要，而政府新聞處負責公共傳訊、訊息發放、對外推廣等工作，實際工作上需要對政府相當熟悉和了解。他又解釋，新聞處過去內部並無合適人選晉升為處長，故過去一直由政務職系派人擔任。

他回應時又形容，調派政務官出任的做法有利有弊，例如隨住社會急速變化，公共關係、訊息發放需要新思維；但若要對部門進行改革，一個較長遠、較穩定的領導層會較有好處。

聶德權以香港電台台長（廣播處長）一職為例，過去曾透過外部招聘，亦曾調派政務官出任，直言很難一概而論，要按崗位和視乎當時情況而定。他續指，政府在新聞、訊息發放方面，亦不能單靠一個部門或處長，認為值得思考是否需要有相關高層人員掌管相關工作。

倡訂立KPI與薪酬掛勾？ 聶：職效受多元化因素影響

民建聯議員顏汶羽則建議，為公務員工作引入關鍵績效指標（KPI），並將薪酬與工作表現掛勾。聶德權回應指，KPI可以分成針對事項或針對個人，解釋指不同部門會有主要結果範疇，從而可以訂立具體指標，以量度職效和效果。

他續指，若針對個人層面訂立KPI，要考慮被評者對所做工作的操控性有多大，坦言倘在政府部門或公營機構推行，做法會比較複雜，因為會受到多元化因素影響，包括高層領導、統籌和協作等亦會影響成效。

另外，聶德權在會上亦強調，公務員團隊必須貫切「愛國者治港」原則，並重提全國政協副主席夏寶龍早前提出的5項標準，包括善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針、善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題等。

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記者：胡偉明