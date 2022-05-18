【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍

▲ 美國疾病管制與預防中心（CDC）列出大眾處理食物時常犯的10個錯誤。

肉類不能洗？食物不可在室溫解凍？不當處理食物，進食後可致食物中毒，例如嘔吐、腹瀉。美國疾病管制與預防中心（CDC）列出大眾處理食物時常犯的10個錯誤，例如清洗生肉、解凍食物等問題。

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美國疾控中心列出食物安全10個常見的錯誤，並解釋原因，提供相關建議：

【預備食物】

錯誤1：洗生肉

原因：用水洗生肉、雞肉或雞蛋，可令細菌傳播到鋅盤、檯面和廚房其他地方。這些細菌可附於其他食物，例如沙律或水果，令人生病。

建議：不要洗生肉或雞蛋。徹底煮熟食物，可殺死有害細菌。

錯誤2：在室溫下解凍或醃製食物

原因：有害的細菌在室溫下會迅速繁殖。

建議：把食物放在雪櫃、冷水中、微波爐解凍，是安全解凍食物的方法。無論使用哪種醃料，也要在雪櫃裡醃製食物。

錯誤3：剝開／切開水果和蔬菜前，沒有事先洗淨

原因：水果和蔬菜表面可能有細菌，切開或剝皮時，這些細菌很易轉移到水果和蔬菜內部。

建議：即使會剝皮，也要在流水下清洗所有水果和蔬菜。用乾淨的蔬菜刷擦洗堅硬的水果和蔬菜，如瓜類、牛油果和青瓜。不建議使用蔬果清洗劑。

錯誤4：不洗手

原因：雙手的細菌會沾污食物，引發食用安全問題。

建議：在準備食物之前、期間和之後，也要用肥皂和流水洗手20秒。

【貯存/放置食物】

錯誤5：煮好的食物置於室溫放涼後，放太久才放進雪櫃

原因：若將易腐爛的食物（包括肉類、海鮮、雞蛋、切好的水果、米飯和剩菜）放在室溫2小時或以上，會滋生有害的細菌。

建議：易腐爛的食物若暴露在32℃以上的環境（例如車內），就要於1至2小時內放進雪櫃。

錯誤6：把熟肉放在盛有生肉的碟子裡

原因：生肉的細菌會傳給熟肉，造成交叉感染。

建議：生肉、熟肉要分開用不同的碟子盛載。

【烹調食物】

錯誤7：沒徹底煮熟肉類、海鮮或雞蛋

原因：未煮熟的食物可能含有致病細菌。

建議：使用食物溫度計，確保將食物烹飪到安全的內部溫度。若不立即上碟食用，請保持熱食在60℃或以上。

【進食食物】

錯誤8：吃生麵糊或生麵團，包括餅乾麵團，以及其他含有生雞蛋或生麵粉的食物

原因：未煮過的麵粉和雞蛋可能含有大腸桿菌、沙門氏菌或其他有害細菌。

建議：徹底煮熟或烘烤麵粉和雞蛋。不要吃含有生雞蛋或未煮熟雞蛋的食物，例如流心蛋、自製蛋黃醬、荷蘭醬和蛋奶酒。不要吃含有麵粉或雞蛋，但生的或未煮過的麵團或麵糊。接觸麵粉、生雞蛋和生麵團後，要徹底清洗雙手、工作檯面和器具。

錯誤9：身體較弱人士進食高風險食物

原因：任何人都可能食物中毒，但以下人士風險較高，包括：65歲及以上成年人、5歲以下兒童、有健康問題或免疫系統較弱人士、孕婦

建議：上述人士不宜進食未煮熟或生的動物食品（如肉類、雞蛋或海鮮）；生的或稍微煮熟的豆芽、未經巴士德消毒的（生）牛奶和果汁；軟質芝士（例如 克索布蘭可芝士 queso fresco），除非註明經巴士德消毒的牛奶製成。

錯誤10：品嚐或嗅嗅食物，看看是否仍可以吃

原因：導致食物中毒的細菌，我們無法品嚐或嗅。品嚐少量可致噁心。

建議：留意食物包裝上的食用日期，棄掉過期腐壞的食物。

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責任編輯：羅嘉欣