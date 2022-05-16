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【未來施政】民建聯向李家超提4建議　促解決地區老大難問題

政治 17:55 2022/05/16

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民建聯今日與李家超會面，並提出4項建議。（陳靜儀攝）

特首當選人李家超今日與多個政黨會面。民建聯稱雙方坦誠交流，並提出4項意見，當中包括解決地區的老大難問題。她又稱，會面未有就組班作溝通，但如有需要，民建聯非常樂意推薦及輸送人才。

民建聯主席李慧琼稱，對李家超承諾上任100日內，會訂下關鍵績效指標( Key Performance Indicator, KPI )感到期待，但認為李家超同時要處理地區問題，在合理時間內解決問題。

她又提到，近日有專家提出第6波疫情將至，希望李家超及現屆政府都能夠做好應對，將影響減到最低，而方艙醫院有空間改臨時用途，包括考慮作逆向隔離，作為市民返回內地的要求之一、外傭檢疫之用。

李慧琼又指，冀政府能在政策制訂不同階段，都會與不同黨派有深度溝通，並且強化地區行政架構，為更好應對疫情及協助市民，宜強化地區專員角色。

副主席陳克勤則指出，市民除了關心房屋、經濟發展，地區上每天都面對環境衞生、設施殘舊等問題，需要不同部門處理，希望政府能解決困擾市民多年的問題。

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記者：陳宛彤

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