興趣配合專業發展　IVE課程培育電商與幼教專才

依循興趣發展事業，是不少年輕人的理想。IVE畢業生楊錫豪（JJ）和黃傲謙（Ansen）均以IVE高級文憑課程作起點，按個人興趣分別在網絡行銷及幼兒教育界力求創新，成為獨當一面的網店創辦人和幼稚園校長。

IVE課程具前瞻性 培養網絡營銷人才

IVE商業學科高級文憑畢業生楊錫豪（JJ）是食品及家品網店創辦人，中學時已喜歡鑽研營銷策略，故中學畢業後決定以興趣先行，選擇課程內容多元的IVE高級文憑，擺脫過往中學時課室『坐定定』的學習模式。JJ透過IVE商業高級文憑課程開始接觸電子商貿，畢業後，他加入本地知名網購平台，並憑藉他的市場觸覺及分析能力，一步步晉升至總監一職。三年前，他捉緊創業機遇開設網購平台，並配合港人消費需要，引入特色的飲品、食品、家電用品、廚具等，拓展客源。疫情之下JJ更憑著靈活的營銷策略，令公司業務逆市上升。

回想當年的學習經歷，JJ分享說﹕「IVE高級文憑課程內容具前瞻性，在網購大行其道前已提供網絡營銷相關課程內容，包括教授網頁設計、數據庫建立、數碼圖像設計等多種專業知識和技能。院校更會邀請經驗豐富的行內專家分享行業新知及趨勢。 除了課堂學習，就讀IVE時亦有不同的實踐和交流機會，例如參觀內地的商務及展覽場地等，了解不同行業的營運細節。」JJ亦獲安排到本地大型飲品供應商實習，參與市場研究、分析市場營銷趨勢以及制定行銷方案等等。實習機會豐富了JJ的實戰經驗，亦為他日後升學及事業發展奠下基礎，讓他確立持續升學的目標。

楊錫豪

網店創辦人

• IVE商業學科高級文憑

• 英國赫爾大學巿場學榮譽文學士

• 香港大學電子商貿及互聯網工程理科碩士

銜接海外大學 洞悉電子商貿新趨勢

高級文憑畢業後，JJ決定到英國繼續升學獲取更高學歷。「IVE課程獲英國大學認可，讓我順利升讀市場學學士課程；我在英國親身體會到網購的普及化，當地人習慣網上購買生活所需，即使遇上下大雪等極端天氣，足不出戶仍可購物，讓我見識到電子商貿的無限發展潛力。」畢業回港後， JJ加入電商行業，負責管理網購平台。他說：「網購是一個7x24的行業，行動要夠快夠準，並時刻留意消費者心態和需要，推出適當的採購和銷售策略。在疫情影響下，港人已習慣了網上消費，不少傳統商戶亦正積極開發網購平台，在百花齊放之下，網購市場發展空間無可限量。」未來，JJ期望繼續搜羅更多種類的特色貨品，滿足顧客需要，同時運用供應商網絡與自己的品酒師專業資格，推廣食物配搭及品酒文化，豐富顧客的購物體驗。

▲ JJ期望未來繼續搜羅更多種類的特色貨品，滿足顧客需要。

立志投身幼兒教育 IVE課程奠定專業發展方向

IVE畢業生黃傲謙（Ansen）在大家庭中成長，喜歡跟小朋友互動，早已定下服務幼小的心志，中學畢業後他朝著理想進發，報讀IVE幼兒教育高級文憑課程。Ansen分享道：「IVE的幼教課程受政府認可，完成課程可獲專業資格，成為認可的註冊幼稚園教師，發展路向十分清晰。」從事幼兒教育工作逾十年，Ansen一直致力推動愉快學習，讓幼兒在早期學習階段留下美好回憶，促進身心發展。

興趣與事業的結合令Ansen獲得極大滿足感：「作為幼兒教育工作者，『愛心』、『細心』、『耐心』缺一不可。於IVE讀書期間，老師會分享不同教學方法及個人經驗，並透過參觀幼兒教育中心、特殊教育機構等了解行業運作，讓我更確立對幼教行業的興趣及熱誠，培養對教育工作的使命感。」 他指出教育工作從來並不容易，除了顧及小朋友的全面身心發展，還要了解他們的個別學習需要，並促進家校合作，一同關注學生的學習成長。「現職幼稚園的校舍鄰近大自然，可以讓小朋友自由探索大自然，是培育好奇心、創意和環保意識的基地，我們希望讓學生在童年時能體驗這種簡單的快樂。看到小朋友的笑臉，以及教學方式和理念得到家長的認同，就是我在工作上最大的推動力。」

黃傲謙

幼稚園校長

• IVE幼兒教育高級文憑

• 香港浸會大學幼兒教育學教育學士

• 香港浸會大學幼稚園校長證書課程

• 香港中文大學教育碩士



理論與實踐兼備 投身職場更具優勢

回想當年在IVE的學習，Ansen認為幼兒教育高級文憑課程結合理論和實踐、著重師友同行並提供豐富實習機會與支援，所學畢身受用。「IVE的幼兒教育高級文憑課程涵蓋幼兒發展、教學法、家長溝通等不同專業領域。我曾到幼稚園實習，協助準備教材、帶領課堂活動，將不同教學方法付諸實踐，及後投身職場更得心應手。此外，老師會主動了解我們的實習進度，亦會提供面試技巧、職業規劃等支援，助我們於畢業後成為專業的幼教工作者。」為了深化自己的專業知識，Ansen及後升讀本地大學幼兒教育學士學位課程，隨著累積充足的工作經驗，他更修讀幼稚園校長證書課程，現時已晉升為幼稚園校長。

疫情影響下，面對教與學的不同挑戰，Ansen仍然堅守愉快學習的教學理念。他與老師們盡力運用科技教學，設計多元有趣的遊戲、安排網上直播畢業禮等，力求創新。他鼓勵有意投身幼兒教育的同學：「憑藉興趣和使命感，工作自然更有動力。每次畢業生與家長返回學校探望老師，表示想念幼稚園時有趣愉快的生活，都是我們教學的最大原動力。」

▲ 興趣與事業的結合令Ansen獲得極大滿足感，面對各種的挑戰，Ansen仍然堅守愉快學習的教學理念。

（特約）