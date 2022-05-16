【重新開放】康文署重開轄下9個體育館　一文看清各館重開日期

▲ 康文署重開轄下9個體育館。（陳靜儀攝）

康文署今日（16日）宣布轄下9個體育館5月24日（星期二）起將陸續向公眾重新開放。這些場地早前暫停開放以用作防疫用途。

市民可於以下開始預訂日期起，使用康體通網上預訂服務、已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站，或於當日起在辦公時間內到各分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂以下場地的收費設施：

場地 重開日期 開始預訂日期 和興體育館

（查詢電話：2669 7057） 5月24日 5月18日 荃景圍體育館

（查詢電話：2405 6960） 5月26日 5月20日 鳳琴街體育館

（查詢電話：2475 2334） 5月27日 5月21日 大角咀體育館

（查詢電話：2393 1084） 5月27日 5月21日 石硤尾公園體育館

（查詢電話：2784 7424） 5月30日 5月24日 天水圍體育館

（查詢電話：2446 4778） 6月4日 5月29日 圓洲角體育館（主場、健身室及活動室）

（查詢電話：2509 9108） 6月9日 6月3日 九龍灣體育館

（查詢電話：2750 9539） 6月13日 6月7日 荃灣體育館

（查詢電話：2392 9570） 6月17日 6月11日

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記者：黃穎津