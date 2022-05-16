【環球歌手】Gin Lee+陳慧嫻落實約滿離巢　AGA正協議新安排

▲ Gin Lee和陳慧嫻將約滿離巢。

日前有報導指原屬環球唱片的李幸倪（Gin Lee）、江海迦（AGA）都因約滿離巢，而同屬環球的資深歌手陳慧嫻亦傳會過檔英皇，因而指掀起逃亡潮，今日環球唱片就發出聲明。

環球唱片聲明承認Gin Lee和陳慧嫻確將會滿約，並將會離巢，另外，關於Gin Lee在9月的紅館演唱會，因不再是在公司合約期內，故未能作投資和參予。

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至於AGA的合作協議則已有進一步計劃，稍後會作公布。

環球唱片聲明如下：

本公司環球唱片旗下歌手陳慧嫻（Priscilla Chan）和李幸倪（Gin Lee）將會與本公司約滿，離開環球唱片展開新的工作計劃。在合約期內，本公司會為陳慧嫻推出經已灌錄的新歌專輯，一切照原定計劃進行。 而李幸倪在環球唱片的合約期內，本公司會全力配合新專輯的宣傳工作，亦已為新專輯拍攝一輯全新的唱片封套，以新的製作團隊為李幸倪打造不同的面貌，整個製作過程李幸倪都有參與其中。至於原定計劃在九月的紅館演唱會，基於是合約期外的演藝工作，本公司不適合再作投資，實屬可惜。 環球唱片在此祝願陳慧嫻和李幸倪的新工作里程一切順利，感激二人為公司作出的貢獻，期待往後她們發展一帆風順。

▲ 有傳陳慧嫻會現身《聲生不息》。（取自instagram）

與AGA協議進一步計劃

另外，環球唱片亦稱正與AGA江海迦的合作協議已有進一步計劃，包括有最新音樂專輯製作、香港紅館演唱會檔期及各地巡迴演唱會。屆時再有進一步落實的消息，會再向傳媒交代。

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本公司對各宣傳平台及媒體持開放合作態度，繼續配合環球歌手們的音樂發展。

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