【開心速遞】林凱恩曾遺失IG現不追蹤任何人　 Iris從失去中成長：重點放於珍惜的事物上

《2015年度香港小姐競選》「友誼小姐」得主林凱恩（Iris）自選美後開始踏上銀色旅途，Iris憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的Bonnie一角入屋，深受觀眾喜愛。

成為公眾人物後的林凱恩逐漸備受關注，然而其IG去年曾突然被消失，正所謂「塞翁失馬，焉知非福」，Iris卻從失去中成長。

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得與失

失去IG的經歷令Iris跟TOPick分享稱：「每件事情都會令自己成長了很多，有時候不見了一件物件會令你多了時間，就如不見了IG，會很努力去找回。有時身邊的朋友比你更擔心，問我發生了甚麼事，感覺是好像得到更多人關心。」

她續指：「資訊科技發達令很多人都好像在電話上很關心你，但真正關心是這樣嗎？都要靠你打個電話或Whatsapp才可以知道，網絡的世界所表現都是我想給你看見的樣子，而非真實的樣子，特別是現在讓我學懂的就是──有人問我為何沒有追蹤任何人？都是零。」

Iris從中受啟發：「經歷過這件事我跟自己說，別讓其他事情影響你，看其他事其實沒甚麼意思，只會令你多了比較，或忘記初衷是想令人開心才去做，而非看了別人拍了這張照，自己又跟着去拍，就好像失去了意思，對於起初社交平台開設的意思。」

她笑言：「失去了Account便可以專心地進食。我已經失去了這種世俗的慾望，反而會專注於自己的生活上，將重點放於自己珍惜的事物上，其他的事可以適量的忽略。」

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保留神秘

經歷令人成長，Iris認為自己的變化就是不想讓太多人知道自己很開心，「很多時都覺得放在Social Media的都是自己所凝造出來，『今天很開心啊！』但這種開心令自己知道便可以，好好珍惜並記住這一刻，好過所有事所有細節都要讓大家看見，保留一點神秘感是對自己的一種尊重。」

她不擔心粉絲會因此而不開心：「我相信喜歡我的都是因為我的正能量，而非因為我刻意去形造任何事去配合他們。」

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沒有「洗底」

入行前後的Iris一直都忠於自己，她從沒想過已將自己的過去「刪除」，社交平台上仍然可看見以前的林凱恩。

坦率的她說：「因為我就是一個真實的我，我很喜歡看相及紀念，手機內有很多朋友的醜照，會提醒自己曾經的歲月是多麼單純和可愛，我不覺得這些不能讓別人看見，無須刻意遷就別人去改變自己。」

她覺得中學時期的自己是美麗的：「每個年齡層也會經歷不同的事物，人大了特別是入了這行，學懂了打扮和化妝是一定的。每個女生對靚的慾望都是無窮無盡的，以前中學覺得自己靚和開心便已很好，其他人不會因為你靚而開心，所以事都是由自己出發。」

Iris又謂：「當你真正享受一件事，完全不在意時，那個你就是最真實，你只需要做好自己本份，其他人在他們的口中可以有很多個版本。隨遇而安，有些事情過於重視便沒太多作用。」

▲ （梁樂欣 攝）

未來或開店

正處於事業搏殺期的Iris努力賺錢，「希望媽媽退休後可以開輔導中心給她，讓她跟別人聊天，或是開一間茶餐廳讓她幫助更多人或跟他人聊天。」

除為媽媽實現夢想外，她亦向着自己目標進發：「我喜歡製作甜品，希望可以學習更多課程，想做更多事情令人覺得窩心，而非為了任何利益。」

Iris透露：「其實一直也在做，只是神秘一點，先鍛鍊好自己，再用自己的名字去Present出來。現先以匿名方式默默去做，差不多時間再告知大家，那種驚喜會更大。」

她笑指：「大家吃到一些好吃的甜品，可能是我製作出來的，開始了約3、4個月，因為一直也喜歡製作食物，既然有機會便想有多項專長。」

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記者：梁樂欣