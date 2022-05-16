【媽媽不易做】何雁詩慨嘆做媽媽壓力大　自言維持良好心理狀態最重要

▲ 何雁詩勇於做一個媽媽！

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘(Fred)於2020年元旦宣布結婚，去年11月補擺喜酒，而在今年1月宣布升呢做新手爸媽，預產期在6月，並自爆一索得男陀男B，當時她發長文難掩喜悅，又大讚Fred是個溫柔體貼的好丈夫。

最新影片：林希靈、陳安立專訪

【娛圈有喜】何雁詩鄭俊弘齊宣布喜訊 自爆一索得男預產期在6月

努力做個忠於自己的好媽媽

即將「卸貨」的Stephanie，不時在社交網分享生活點滴，今日（5月16日）再騷大肚寫真照，並以英文留言指對現代女性的看法，更指現今做媽媽要達到很多社會的期望，惟她自言會找一個平衡點。

她說：「我會努力達到社會期望一個好媽媽的標準，但我認為忠於自己更為重要，做一些相信是對我、家人和BB好的事。例如繼續做好我的音樂、創作、閱讀書本、吃零食以及睡覺，維持一個良好的心理狀態。」

Stephanie又指每個人的標準都不同，亦會遇到不同的難關：「最重要是互相幫助，我很期待見到小鄭生，大家覺得他會像我還是老公鄭俊弘？」

一班網民紛紛留言指相信Stephanie絕對是一個媽媽，更祝她生B過程順利！

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