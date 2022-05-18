【MIRROR姜濤】1664 x Keung To限量版小麥白啤酒　5月25日起銅鑼灣電車+打卡慶祝活動

▲ 1664 x Keung To 聯乘推出限量版小麥白啤酒。(圖片由品牌提供)

3款「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」於5月中旬起，於各大超市、便利店及全港指定合作餐廳逐一登場，讓大家與姜濤一起，親身體驗如何以「Good Taste with a Twist」，細味和享受法式藝術生活。

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是次1664 x Keung To聯乘系列邀得本地著名藝術家兼王家衛導演的《花樣年華》電影海報設計師 Rex Koo 參與設計，更設有「限量珍藏禮盒套裝」和多項神秘活動。想把「姜濤」帶返屋企，齊齊Chill住嘆法式玩味生活，請緊貼品牌Facebook (@K1664HK) 及Instagram (@1664blanchk)。

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<Day & Night 日與夜>

▲ Day & Night 日與夜。(圖片由品牌提供)

首款「1664 x Keung To聯乘限量版小麥白啤酒」設計 ── < Day & Night 日與夜 >中，姜濤在白晝與晚上穿上相同設計但相反顏色的衣著，一面手握1664 啤酒杯，一面則有檸檬作點綴，正正表現出「日與夜」的設計主題，無論在白晝與晚上，姜濤都希望與大家一起把檸檬變成日常的點綴，把享樂的薰圍隨住這份 Good Taste with a Twist飄送到家中，一同享受生活的況味！

推出時間：5月中旬

銷售點：各大超市及便利店

< Romance 浪漫 >

▲ Romance 浪漫。(圖片由品牌提供)

想享受法式生活藝術的浪漫，就讓戴上紳士帽的型格姜濤，手執象徵1664 的檸檬，與你於花海中細嚐泡沫綿密細膩的1664，讓口中洋溢著檸檬獨有的清新芳香，一同細嚼浪漫的玩味時光 ！

推出時間：5月下旬

銷售點：全港指定的合作餐廳

< Playfully Elegance 優雅玩味 >

▲ Playfully Elegance 優雅玩味。(圖片由品牌提供)

法式優雅蘊含跳脫玩味，猶如1664以法國優質Strisselspalt啤酒花釀製而成，創造性地融入水果芳香，以清香的檸檬為大家帶來驚喜的口感Twist。在< Playfully Elegance 優雅玩味 >中，姜濤以優雅的裝束，綴以具玩味的鬍子裝飾及佻皮的單眼動作，與代表著1664的法國鬥牛犬相映成趣。

推出時間：6月上旬

銷售點：各大超市及便利店

5‧25 起「姜濤灣」之約

1664特別把「姜濤灣」打造成享受法式玩味生活的起點，讓大家可以打卡或乘搭「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」專屬電車，追隨著Good Taste with a Twist穿梭大街小巷，啟發更多享樂和欣賞生活的靈感 ！

慶祝活動包括：

活動 時期 銅鑼灣地帶大型廣告牌 5月25日至6月14日 銅鑼灣Sogo 百貨公司的大電視廣告 5月27日至6月9日 「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」專屬電車 5月30日至6月26日 特選「打卡」熱點

➢ OK 便利店： 銅鑼灣怡安大廈怡東商場地下

➢ 7-11便利店： 香港中環皇后大道中 331 333 號登富商業大廈 5月下旬

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責任編緝：張懿慧