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【家庭喜事】鄭丹瑞契仔娶新抱感安慰　阿旦：恍如女兒的大哥哥

育兒經 18:23 2022/05/16

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鄭丹瑞契仔娶新抱，飲得杯落！（香港經濟日報資料圖片）

二十多年前，因為遷就女兒讀書的學校，曾經孟母三遷，搬到文輝道的政府宿舍。宿舍後面有個凹凸不平的小型草地足球場，每個星期天，我就在哪裏踢衞生波。波友都是街坊鄰居，帶住他們十歲八歲大的孩子，一起來柴娃娃，就在那個地方，我認識了阿洋。那陣，他不過十一、二歲，踢多了，就熟絡了。

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有天，他問我可否讓他在暑假的期間，去電台實習？於是，我安排他參與當年跟毛舜筠一起主持的《爸爸早晨．媽媽早晨》節目的幕後資料蒐集。他很聰明，上手也快，深得毛姐歡心。毛姐笑說，他是我的「契仔」，因為我有兩個女兒，也就樂得認個契仔。

搬離文輝道後，大家很少聯絡，契仔已經大個仔了，有自己的工作、有自己的生活，我也不便打擾，卻又因為他跟我的女兒是校友，彼此十分熟落，恍如女兒的大哥哥。

女兒們在工作上、人生歷練上，有甚麼奇難雜症，都會跟這個大哥哥傾訴、取取經；而這個大哥哥亦義不容辭，分享他的經驗。眼見他們成為好朋友，我也老懷安慰，然後，見住他拍拖，甚至帶女朋友來我這個哎吔契爺家見契家長！二○二二年，我多了個契新抱。阿洋，大個仔了，恭喜你終於建立自己的家庭，在此祝你新婚快樂，三年抱兩，我要抱契孫！

原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「哎吔契爺

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撰文 : 鄭丹瑞

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