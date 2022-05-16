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【價值觀教育】教育局推資源套介紹中華文化涉端午節及功夫　本月下旬將派發至幼稚園

社會 18:25 2022/05/16

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（資源套截圖）

教育局課程發展處推出一系列價值觀教育學與教資源，支援幼稚園加強推展工作。有關資源涉及「認識中華文化」，讓幼兒可透過閱讀和「動手做」的延伸活動，促進對中華文化、作為中國人的身份認識，將於本月下旬派發至各參與「幼稚園教育計劃」的學校。

課程發展處今（16日）表示，最新系列的「認識中華文化」學與教資源，包括故事簡報和故事創作小舞台活動資源套。其中故事簡報名為《公公婆婆，你們真棒！》，通過配合幼兒生活經驗的故事，重點宣揚尊敬長輩、長幼共融的訊息，並介紹端午節的傳統活動和食品、流傳至今的中國童玩，以及中國功夫與太極拳等。而故事創作小舞台則讓幼兒從遊戲中學習，資源套內附有故事人物手指偶、靜電貼，讓幼兒可創作故事。

教育局指，將於本月下旬向全港參與「幼稚園教育計劃」的學校派發有關資源套，而相關學與教資源亦已上載至網頁，供幼稚園及家長下載及使用。

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另外，課程發展處亦推出一套有關STEM教育的短片，名為「STEM教育　由數學科帶動跨學科學與教例子」，展示一所學校以數學科為切入點，於課堂內外帶動跨學科STEM學習活動的成功例子，包括探究近視和隱形眼鏡的學習活動。

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責任編輯：黃悅晴

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