【DSE2023】明年4.21開考核心科目試場須停面授課　部分選修科考試將壓縮至同日進行

▲ 考評局公布2023年的中學文憑試（DSE）考試時間表。（湯致遠攝）

考評局今日（16日）公布2023年的中學文憑試（DSE）考試時間表，筆試將由2023年4月21日起舉行，至5月16日結束，維持3周多。率先開考的會是英文科，而末屆通識科考試將是核心科目中最後一科開考。下屆DSE將沿用今年壓縮時間表的做法，安排部分科目的考試同日進行，涉健康管理與社會關懷、音樂、倫理與宗教、中國文學等科。

考評局今公布2023年DSE時間表，筆試將由4月21日開始，核心科目應考順序依次為英文、數學必修部分、中文科及通識，分別於4月21至22日及4月24至27 日進行；而英文科口試將於3月下旬至4月上旬進行。考評局指出，由於核心科目考試的考生人數眾多，加上兩個語文科目聆聽考試對場地的特別要求，學校考場屆時需要安排暫時停課或停止面授課堂，以騰出課室作核心科目試場之用，需要停課的日子為最多5天。 另外，考評局希望各學校於2023年3月下旬至4月上旬，預留課室用作英文科口試。

至於選修科目會緊接於隨後第二個星期開考，考評局稱，已盡量安排理科和人文科目的考試日期互相交替，較少報考人數的科目考試安排在較後時段舉行。考評局指，曾為不同科目組合進行模擬比較，旨在令連續2至3日應考的考生人數減至最少。而健康管理與社會關懷、音樂和倫理與宗教考試同於5月12日舉行； 體育或音樂 ，及中國文學或設計與應用科技的考試將於5月16日舉行。放榜日期則暫訂於2023年7月19日。

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責任編輯：黃悅晴