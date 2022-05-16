【打擊毒品】警方搗破荃灣及柴灣兩毒窟檢價值53萬元毒品　拘14歲少年及21歲男涉販毒

▲ 警方搗破荃灣及柴灣兩毒窟檢價值53萬元毒品，拘14歲少年及21歲男涉販毒。（黃傑偉攝）

警方荃灣警區重案組於昨日（15日）晚上，搗破兩個分別位於橫龍街及柴灣角街販毒及製毒中心。行動中拘捕2名分別14歲及21歲男子，檢獲毒品總值53萬。

荃灣警區重案組第一隊主管高級督察鄧菁濱指，昨日凌晨時分新界南衝鋒隊探員於齊荃灣半山街進行反罪惡巡邏期間，發現一名形跡可疑的14歲少年。

探員於是截查該名男童，在男童身上發現21包共8克可卡因毒品，相信用作販賣用途，警員隨即拘捕男童，並將案件交荃灣警區重案組第1隊調查。

經深入調查及分析後，警方發現男童毒品跟荃灣橫龍街一工廈單位，及柴灣角街一製毒工場單位有關。有見及此，荃灣警區重案組及特別職務隊，於昨晚11時於上述兩地點展開突擊搜查，於橫龍街單位警方以（販運危險毒品）拘捕一名21歲姓林有三合會背景男子。

警方於單位檢獲兩個電子磅、一批包裝工具、92克可卡因及13克氯胺酮俗稱k仔，相信該工廈單位用作銷售毒品用途。同時警方在柴灣角街一單位內搗破一個製毒工場，工場內有大量毒品、包裝工具及製毒工具，毒品包括522克氯胺酮、10克冰、24克大麻油、347盒共重21公斤大麻糖及3.6公斤懷疑搖頭丸粉末。警方相信該單位由一名姓林20歲男子管理及操控，現正追緝該名男子歸案。

整個行動警方檢獲總值53萬元毒品，2名被捕人現正扣留調查，警方不排除會以販運危險藥物將2名被捕人起訴。警方發現涉及毒品案件被捕人有年輕化趨勢，相信犯罪集團以年青人想搵快錢心態，利誘年青人協助販運危險藥品。警方呼籲年青人不要為搵快錢挺而走險，警方重申，根據危險藥物罪名，一經定罪最高可被判罰款500萬及終身監禁，呼籲年青人切勿以身試法。

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記者：黃傑偉