【快速測試】4區污水陽性當局派21.8萬快測包　涉西貢都會駅、黃大仙御‧豪門等屋苑

▲ 4區污水陽性當局派21.8萬快測包，涉西貢都會駅、黃大仙御‧豪門等屋苑。（資料圖片）

因應西貢、油尖旺、九龍城及黃大仙區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（16日）表示，西貢民政事務處、油尖旺民政事務處、九龍城民政事務處及黃大仙民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約218,000套快速測試套裝。

獲派快速測試套裝的屋苑包括：

西貢區：彩明苑、都會駅及翠嶺峰

油尖旺區：利華樓、亞士厘道11A, 15及20-20A號、宜昌街6號、恕園大樓、海防道30-31號、雅士洋樓、漢口大廈、漢口道31, 51-57E號（單號）、漢光大廈、漢宜大廈及寶豐大廈

九龍城區：Dunbar Place、嘉苑、寶雲閣、巴富洋樓、巴富花園、愉寧苑、敬德臺、本立臺、毅廬、美寧臺、翠華大廈、衛德臺、巴富街1-3號（單號）、雲華臺及雅麗居

黃大仙區：御‧豪門、豪門、竹園聯合村及東頭（二）邨

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津