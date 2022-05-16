【食安中心】百佳印尼進口急凍蝦包裝樣本驗出新冠病毒 食安中心令下架停售已銷毀庫存
食安中心今日（16日）表示，中心積極跟進一款印尼進口急凍蝦包裝樣本在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現受影響批次產品曾進口香港。為審慎起見，發言人呼籲市民停止食用受影響批次產品，並應時刻保持個人、食物及環境衞生。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。
有關產品資料如下：
產品名稱：Wild Caught Frozen White Shrimp
品牌：Java Sea
原產地：印尼
進口商：百佳超級市場（香港）有限公司
淨重：300克
此日期前最佳：2024年2月1日、2024年3月1日及2024年4月1日
中心發言人表示，得悉澳門食品安全廳近日發出公布，指一款印尼進口急凍蝦內包裝樣本驗出新冠病毒。中心隨即聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現百佳超級市場（香港）有限公司曾進口受影響批次產品。
為審慎起見，有關進口商已主動將受影響批次產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2606 8658。中心已派員巡查該進口商位於上水的倉庫，並已將有關批次的急凍蝦封存並會安排全部銷毀。中心會繼續跟進事件，亦會加強對同類產品的檢測。
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記者：黃穎津