  • 20°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 22:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食安中心】百佳印尼進口急凍蝦包裝樣本驗出新冠病毒　食安中心令下架停售已銷毀庫存

社會 21:08 2022/05/16

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

印尼進口急凍蝦包裝樣本驗出新冠病毒，百佳曾進口有關批次現已下架停售。（資料圖片）

食安中心今日（16日）表示，中心積極跟進一款印尼進口急凍蝦包裝樣本在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現受影響批次產品曾進口香港。為審慎起見，發言人呼籲市民停止食用受影響批次產品，並應時刻保持個人、食物及環境衞生。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

有關產品資料如下：

產品名稱：Wild Caught Frozen White Shrimp
品牌：Java Sea
原產地：印尼
進口商：百佳超級市場（香港）有限公司
淨重：300克
此日期前最佳：2024年2月1日、2024年3月1日及2024年4月1日

中心發言人表示，得悉澳門食品安全廳近日發出公布，指一款印尼進口急凍蝦內包裝樣本驗出新冠病毒。中心隨即聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現百佳超級市場（香港）有限公司曾進口受影響批次產品。

為審慎起見，有關進口商已主動將受影響批次產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2606 8658。中心已派員巡查該進口商位於上水的倉庫，並已將有關批次的急凍蝦封存並會安排全部銷毀。中心會繼續跟進事件，亦會加強對同類產品的檢測。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】「生仔要考牌」專頁論盡家教笑中有淚　80後版主盼身教下一代明辨是非

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
今日 10:19
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
今日 09:59
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
【消委會】小蛋酥及乳酪粒類嬰幼兒小食含糖高　1日內進食1.3包即超標
今日 10:24
【消委會】小蛋酥及乳酪粒類嬰幼兒小食含糖高　1日內進食1.3包即超標
【消委會測試】9成香腸屬「高鈉」　5歲女童日吃4條即超標
今日 10:43
【消委會測試】9成香腸屬「高鈉」　5歲女童日吃4條即超標
【消委會】3款香腸含「氨基脲」或致關節軟骨退化　一文看清副作用
今日 11:55
【消委會】3款香腸含「氨基脲」或致關節軟骨退化　一文看清副作用

你可能感興趣

【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
今日 10:19
【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
今日 09:59
【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化
【消委會】小蛋酥及乳酪粒類嬰幼兒小食含糖高　1日內進食1.3包即超標
今日 10:24
【消委會】小蛋酥及乳酪粒類嬰幼兒小食含糖高　1日內進食1.3包即超標
食用安全 百佳 澳門 印尼 食安中心 品牌 上水 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影