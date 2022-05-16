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【強制檢測】41處納入強檢　涉東涌富東廣場譚仔及青衣荃灣多廈【附名單】

社會 21:26 2022/05/16

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

41處納入強檢，涉青衣荃灣多廈及東涌富東廣場譚仔。（陳國峰攝）

政府今（16日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

任何人在5月11日，早上11時30分至下午1時30分期間，曾到訪以下食肆，須於5月17日或18日檢測。

  • 譚仔雲南米線──新界東涌富東邨富東廣場 1 樓 110C 號舖

任何人於5月10日至16日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月17日或18日檢測，指明地點如下：

  • 上水祥龍圍邨景祥樓
  • 土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣 E 座
  • 大埔怡雅苑怡亮閣
  • 大埔運頭塘邨運來樓
  • 大埔寶雅苑逸和閣
  • 大圍銅鑼灣山路18號雲頂峰 C 號屋
  • 大澳龍軒苑永軒閣
  • 元朗采葉庭 7 座
  • 天水圍慧景軒 3 座
  • 屯門兆禧苑樂禧閣
  • 屯門湖景邨湖月樓
  • 半山區般咸道80號禮賢閣 B 座
  • 沙田花園城雅翠苑
  • 沙田銀禧花園 7 座
  • 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
  • 東涌東堤灣畔 5 座
  • 東涌映灣園悅濤軒 9 座
  • 東涌逸東一邨平逸樓
  • 東涌逸東二邨謙逸樓
  • 長沙灣幸俊苑俊賢閣
  • 青衣長亨邨亨緻樓
  • 青衣長青邨青梅樓
  • 青衣長康邨康貴樓
  • 青衣盈翠半島 7 座
  • 青衣灝景灣 10 座
  • 柴灣康翠臺 3 座
  • 荃灣映日灣 3 座
  • 荃灣荃灣中心廣州樓
  • 荃灣梨木樹邨葵樹樓
  • 荃灣福來邨永隆樓
  • 荃灣翠豐臺 2 座
  • 馬鞍山雅景臺 2 座
  • 將軍澳將軍澳中心 8 座
  • 將軍澳富康花園 9 座
  • 將軍澳富寧花園 1 座
  • 將軍澳新都城 1 期 1 座
  • 葵涌大窩口邨富逸樓
  • 葵涌葵盛東邨盛樂樓
  • 葵涌葵興邨興逸樓
  • 鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

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記者：黃穎津

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