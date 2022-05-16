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【再培訓局】僱員再培訓局更新培訓機構名單　職工盟、旅遊業議會被剔走

政治 22:15 2022/05/16

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職工盟去年10月3日通過正式解散。（經濟日報資料圖片）

僱員再培訓局今日藉憲報公告修訂附表，以更新載於附表的培訓機構名單，當中剔除4間培訓機構，包括「香港職工會聯盟」（職工盟）和「香港旅遊業議會」。

再培訓局向立法會遞交文件中指出，再培訓局「質素保證及覆核委員會」會進行審批培訓機構的工作，若獲委任的培訓機構不再提供再培訓局課程及服務，再培訓局辦事處會跟進建議刪除有關機構，而再培訓局會將附表上新增及刪除的培訓機構，以憲報公告形式公告。

職工盟去年10月3日通過正式解散。其中，職工盟培訓中心已在去年9月停止收生，所有課程已在去年10月底前完結；職工盟教育基金上周亦舉行特別會員大會，通過撤銷公司註冊，現正處理停止公司業務運作、核數等工作。

至於旅遊業議會，目前部份監察職能，已轉移至旅遊業監察局。該會在去年底透露，當時基金不足10萬元，計劃未來提供文化旅遊課程，但現時已被剔出培訓機構名單。

另外，「香港婦女中心協會」及「胡芬妮髮型美容教育中心」，同樣列於今次的剔除名單當中。

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記者：胡偉明

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