  • 20°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 22:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】科大校長遴選委員會已推薦校長候選人　將於今年10月接替史維

社會 22:30 2022/05/16

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

科大校長遴選委員會已推薦校長候選人，將於今年10月接替史維。（資料圖片）

科大校長史維將於今年10月離任。科大校董會向師生發電郵表示，科大校長遴選委員會已推薦一名校長候選人予校董會考慮，接替因個人原因提早請辭的史維。

發言人指，委員會在遴選人選時，主要考慮以下因素：

  • 具戰略眼光和思想領導力，帶領大學取得新的成就
  • 有能力帶領科大社區在充滿挑戰和競爭的環境中尋找新機遇
  • 能夠有效在香港和區域內推進高等教育、創新和知識傳授，為這兩個領域帶來全球視野
  • 學業成就和地位
  • 管理、行政經驗和能力
  • 在香港和中國內地工作的知識和經驗，為香港科技大學廣州校區製定清晰的願景和戰略

遴選委員會在本地和全球範圍公開邀請及提名合適人選，並對候選人進行多輪面試。經仔細審查和深思熟慮後，積極同意將候選人推薦給校董會，考慮批准其接任科大第五任校長，並將向校董會提交報告。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
今日 10:49
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
【港大研究】港大發現巨噬細胞促進卵巢癌腹膜轉移新機制　有助研究治療策略
今日 13:53
【港大研究】港大發現巨噬細胞促進卵巢癌腹膜轉移新機制　有助研究治療策略
【創新科研】狀元盼學編程AI做「醫生科學家」　參與中大科研有望延長胃癌病人存活
今日 14:24
【創新科研】狀元盼學編程AI做「醫生科學家」　參與中大科研有望延長胃癌病人存活
【大學收生】中大GPS課程助狀元尖子拓視野　畢業負笈牛津劍橋再回饋香港
今日 14:30
【大學收生】中大GPS課程助狀元尖子拓視野　畢業負笈牛津劍橋再回饋香港
【榮譽院士】中大今舉行第20屆榮譽院士頒授典禮　5人獲授銜包括「七金劍后」余翠怡
今日 20:59
【榮譽院士】中大今舉行第20屆榮譽院士頒授典禮　5人獲授銜包括「七金劍后」余翠怡

你可能感興趣

【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
今日 10:49
【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施
【港大研究】港大發現巨噬細胞促進卵巢癌腹膜轉移新機制　有助研究治療策略
今日 13:53
【港大研究】港大發現巨噬細胞促進卵巢癌腹膜轉移新機制　有助研究治療策略
【創新科研】狀元盼學編程AI做「醫生科學家」　參與中大科研有望延長胃癌病人存活
今日 14:24
【創新科研】狀元盼學編程AI做「醫生科學家」　參與中大科研有望延長胃癌病人存活
大學 史維 香港 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影