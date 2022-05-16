【人事變動】科大校長遴選委員會已推薦校長候選人　將於今年10月接替史維

▲ 科大校長遴選委員會已推薦校長候選人，將於今年10月接替史維。（資料圖片）

科大校長史維將於今年10月離任。科大校董會向師生發電郵表示，科大校長遴選委員會已推薦一名校長候選人予校董會考慮，接替因個人原因提早請辭的史維。

發言人指，委員會在遴選人選時，主要考慮以下因素：

具戰略眼光和思想領導力，帶領大學取得新的成就

有能力帶領科大社區在充滿挑戰和競爭的環境中尋找新機遇

能夠有效在香港和區域內推進高等教育、創新和知識傳授，為這兩個領域帶來全球視野

學業成就和地位

管理、行政經驗和能力

在香港和中國內地工作的知識和經驗，為香港科技大學廣州校區製定清晰的願景和戰略

遴選委員會在本地和全球範圍公開邀請及提名合適人選，並對候選人進行多輪面試。經仔細審查和深思熟慮後，積極同意將候選人推薦給校董會，考慮批准其接任科大第五任校長，並將向校董會提交報告。

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記者：黃穎津