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【東鐵過海】頭等車廂繁忙時間排長龍　田北辰倡取消換成普通等

社會 14:13 2022/05/17

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東鐵綫列車的頭等服務受關注，不少乘客選坐，盼追求更舒適旅程。（吳卓峰攝）

港鐵東鐵綫過海段周日（15日）已通車，近日金鐘站迎來上班日後，早晚繁忙時間月台均人多擠擁；尤其晚間繁忙時間，連頭等車廂亦有數十人排隊登車，為求坐到新界。不過立法會議員田北辰卻建議取消頭等，換來更多載客空間。

TOPick記者計算由金鐘站往東鐵綫各車站的頭等車資，並與普通等收費作比較。如以使用八達通的成人車資計算，頭等收費約是普通等雙倍。

  成人普通等收費（元） 成人頭等收費（元）
會展 4.5 9.5
紅磡 11.4 25.4
旺角東 11.7 26.2
九龍塘 12 26.5
大圍 15.5 33.5
沙田 15.5 33.5
火炭 16 34.5
大學 16.8 35.8
大埔墟 18.1 39.1
太和 18.1 39.1
粉嶺 20.2 44.2
上水 20.2 44.2

實政圓桌田北辰認為，東鐵轉用9卡車後，載客量降，建議將頭等改為普通車廂，容納更多搭客；但他相信改裝期間，或影響列車服務。

fb專頁「火車未到站」創辦人紀俊安稱，頭等是東鐵列車的特色之一，不應取消；認為港鐵還有其他方法增加載客量，包括加密班次、改動列車泊位等，令搭客分布得更平均。他又稱，繁忙時間下頭等同樣爆滿，證明有需求，乘客盼追求更舒適旅程。

港鐵表示，東鐵頭等服務由來已久，受乘客歡迎，認為服務有一定需求，會予以保留。

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記者：黃穎津

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