【東鐵過海】頭等車廂繁忙時間排長龍 田北辰倡取消換成普通等
社會 14:13 2022/05/17
港鐵東鐵綫過海段周日（15日）已通車，近日金鐘站迎來上班日後，早晚繁忙時間月台均人多擠擁；尤其晚間繁忙時間，連頭等車廂亦有數十人排隊登車，為求坐到新界。不過立法會議員田北辰卻建議取消頭等，換來更多載客空間。
TOPick記者計算由金鐘站往東鐵綫各車站的頭等車資，並與普通等收費作比較。如以使用八達通的成人車資計算，頭等收費約是普通等雙倍。
|成人普通等收費（元）
|成人頭等收費（元）
|會展
|4.5
|9.5
|紅磡
|11.4
|25.4
|旺角東
|11.7
|26.2
|九龍塘
|12
|26.5
|大圍
|15.5
|33.5
|沙田
|15.5
|33.5
|火炭
|16
|34.5
|大學
|16.8
|35.8
|大埔墟
|18.1
|39.1
|太和
|18.1
|39.1
|粉嶺
|20.2
|44.2
|上水
|20.2
|44.2
實政圓桌田北辰認為，東鐵轉用9卡車後，載客量降，建議將頭等改為普通車廂，容納更多搭客；但他相信改裝期間，或影響列車服務。
fb專頁「火車未到站」創辦人紀俊安稱，頭等是東鐵列車的特色之一，不應取消；認為港鐵還有其他方法增加載客量，包括加密班次、改動列車泊位等，令搭客分布得更平均。他又稱，繁忙時間下頭等同樣爆滿，證明有需求，乘客盼追求更舒適旅程。
港鐵表示，東鐵頭等服務由來已久，受乘客歡迎，認為服務有一定需求，會予以保留。
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記者：黃穎津