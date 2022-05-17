【非法勞工】跨部門東九龍反黑工　拘9人包括2假難民

▲ （警方提供）

警方今日（17日）表示，搜查東九龍總區內多個地點，拘捕9人。

東九龍總區機動部隊聯同、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區、入境事務處和勞工處人員，昨日突擊搜查東九龍總區內多個地點，共拘捕9人，包括1名本地男子、3名內地女子、3名非華裔男子及2名非華裔女子，年齡介乎31至63歲，分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」、「違反逗留條件」、「非法入境」及「使用虛假文書」等罪行。其中一名39歲非華裔男子已獲准保釋候查，須於本月中旬向警方報到，其餘被捕人現正被扣留調查。



警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。



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責任編輯：余思嵐

