【第五波疫情】周四再放寬社交距離措施　酒吧、夜店、派對房間重開【不斷更新】

▲ 林鄭月娥行政會議前見記者。 （梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥今早（17日）出席行會前記者。

【10:06】

被問到榮休主教陳日君因國安法被捕，會否為他祈禱，她指，對此自己沒有個人感情在內，因為是依法辦事，任何人不論職業、背景和宗教，如果涉嫌違法，執法部門就會依法辦事，採取行動，交由律政司獨立決定是否檢控，並交由擁有獨立司法權的司法機構作出裁決。

【10:00】

對於有專家指疫情或會反升，林鄭月娥指，留意到不同專家都有不同的意見，她認為可能是目前疫情膠著，導致有不同的看法出現。她不會評論各個專家的意見，感謝專家在過去兩年間不斷提供意見，不過政府不會被專家的意見牽著走，而是為政府提供更多的看法，政府仍須平衡公共衛生、經濟發展、市民生活各方面平衡，而作出措施。

林鄭月娥指，與內地恢復通關仍是首要任務；而接種疫苗同樣仍是首要的抗疫手段。

【09:58】

林鄭月娥指，爭取今日提交行會審議架構重組方案。

林鄭月娥透露，行政長官當選人傾向接受由她提出的3司15局方案，但亦有一些變動，所有工作在按部就班地完成，期望在6月中完成。

【09:54】

林鄭月娥表示，抗疫的初心其中是要保障公營醫療系統，今日醫院留院的新冠病人大概700多人，有2位在深切治療部，公立醫院、社區隔離措施仍有大量位置。

另一方面是在疫情穩控下恢復本港經濟，目前每日有大概2000人抵港，林鄭月娥指，雖然數字不算高，但已是自2020年初後的一個較高的水平；亦有超過1萬名家庭傭工抵港。

【09:50】林鄭月娥：疫情雖平穩但膠著

林鄭月娥指，目前疫情雖平穩但膠著，有一些人多高危的場所有群組爆發，例如上環星月樓等，呼籲市民在享受放寬社交距離同時，要戴好口罩，最好是配戴較貼面的口罩，不能掉以輕心。

【09:45】5月19實行第二階段放寬社交距離措施

林鄭月娥表示，過去一星期疫情仍然平穩，每日確診數字停留在200至300宗，政府認為疫情在可控下，會在5月19實行第二階段放寬社交距離措施。

食肆可堂食至午夜12時、最多8人一枱；宴會人數上限亦由現時的20人增至120人。

5月19日起，599F所規管的所有其他表列處所將可以全部開放，當中包括： 酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店、夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、郵輪

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記者：李榮忠