【香港金曲頒獎典禮】炎明熹忙拍《聲生不息》未有歸期　TVB+港台音樂禮一拖再拖

▲ 有指TVB待炎明熹（Gigi）回港後才舉辦與香港電台（RTHK）聯合舉辦的首屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》。

TVB與香港電台聯合舉辦的首屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》原定於4月假九龍灣國際展貿中心EMax匯星舉行，但早前礙於第五波疫情影響而宣布延期進行，至今一直未有確實的舉辦日期，更有唱片公司以為該頒獎禮已擱置。

據悉《香港金曲頒獎典禮2021/2022》的新人獎得主為《聲夢傳奇》出身的歌手炎明熹（Gigi），備受TVB力捧的Gigi近日於內地拍攝《聲生不息》一炮而紅，暫未有回港的歸期，由於TVB希望Gigi能親自上台領獎，以致頒獎禮尚未正式落實舉行日期。

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Gigi未有歸期

有消息指今年內一定會舉辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，因為該頒獎禮是TVB與香港電台合作的首個項目，然而繼早前受到疫情影響而被逼延期舉行後，由於TVB期望Gigi能親身領獎，因而正等待她回港後才舉辦頒獎禮。

在內地爆紅的Gigi現正忙於拍攝《聲生不息》，加上大受內地樂迷歡迎，至今一直未有回港的計劃，相信需要待她拍畢節目後才會有歸期，頒獎禮亦隨之落實舉行日期，而香港電台方面則暫未有最新消息。

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不設組合獎

首屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》本來於上月已舉行，早前亦已完成網上投票，樂迷已投選「香港金曲金曲獎」、「香港金曲新人獎」、「香港金曲華語歌曲獎」、「香港金曲男歌手獎」、 「香港金曲女歌手獎」、「香港金曲樂隊獎」、「香港金曲最佳合唱歌曲獎」、「香港金曲最 佳劇集歌曲獎」及「香港金曲全球華人至尊金曲獎」9大獎項。

當時亦有樂迷發現過往《十大中文金曲頒獎音樂會》設有「樂隊/組合獎」，但今次的《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》卻改定義只設「樂隊獎」，而「香港金曲樂隊獎」候選名單上有符合樂隊資格的ToNick、Nowhere Boys、RubberBand、Dear Jane、R.O.O.T、ONE PROMISE、Supper Moment及Yellow!野佬入圍，惟屬於男團組合而非樂隊的MIRROR、C AllStar、ERROR、P1X3L一律不能入圍爭「樂隊獎」。