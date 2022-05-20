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【若善健談】誰能明白我(二)   

特約 00:00 2022/05/20

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姜太為了保護自己，18歲不到就離開家庭外出工作。她遺傳了媽媽維吾爾族獨有的美貌，工作不到兩年，就結識了現時的丈夫，翌年就進入婚姻。婚後的數年，雖然經濟狀況沒有很富足，但丈夫對她百般呵護，事事都應其所求，幸福滿滿的感覺，把姜太爸爸帶給她的痛蓋過去了。後來更移居香港，共同經營酒吧。

姜太一直把媽媽的身教銘記在心，對丈夫總是唯唯諾諾，從不說不，認為這是持家的不二法門。只是，丈夫的生意出現經營困難，有時也想找人傾訴、一起商量解決方法，共同面對難關。但姜太一貫服從的態度，凡事也順從丈夫心意，不會多加個人意見，丈夫漸漸覺得自己在孤身作戰，「一個人孭起成頭家」，卻苦無支援。丈夫眼看姜太事事相就，也沒有表達不滿，繼續隻身在外打拚。

隨著孩子的出現，夫妻的關係越變疏離，丈夫口裡說不想姜太太辛苦，有了孩子後就著她不要工作，心裡其實是忍受不了姜太的「順從」，覺得她是個事業的障礙，要把她踢出公司。姜太不是感覺不到，只是她把丈夫此舉演繹成「他有外遇」，於是無時無刻地追蹤著丈夫的行蹤，三五不時就打電話給他，旁敲側擊地打聽他的一舉一動。丈夫一面要應付姜太無止境的懷疑，一面又要應付生意上種種難題，心情自然好不起來。對姜太的態度亦因而變得冷漠，即使姜太主動與丈夫閒聊，他也是有一搭沒一搭地敷衍兩句。終於，姜太忍受不了丈夫的冷言冷語，與他大吵起來，怎料丈夫直斥她只管花錢，閒適無憂，更承認有外遇，因為他再也不愛姜太了。

這番說話對姜太打擊極大，她甚至因而割腕自殺，被送進急症後再轉到精神科病房，待了個多星期後回家。她對這段期間的經歷不願透露太多，只說自己此後需依靠醫院處方的安眠藥方能入睡，但因沒依時覆診，公立醫院也沒再跟進。每當藥物耗盡時，她就到附近的家庭醫生求醫，要求醫生處方相同份量的藥物，直至最近受不了失眠的折磨，才迫於無奈地來到我診所，但也是斷斷續續地來過兩次。

待續

撰文:     麥棨諾醫生
　　　　精神科專科

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