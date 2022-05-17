【尚食劇透】第2集劇情預告　嵐翠為太子供應葷食遭懲處

▲ 《尚食》

由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第1集講到孟尚食欣賞姚子衿，但王司膳認為子衿擅自以藥入膳呈給皇上，理應受罰。

第2集（17/5）

子衿被派去為瞻基送膳，額外送上醉棗報恩，正合瞻基口味。

蘇月華質問孟尚食，孟尚食拒不相認。

嵐翠為太子供應葷食遭游一帆懲處，紫萍被牽連其中。

子衿上前解救，險些被一併抓走，幸好孟尚食及時趕到。

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