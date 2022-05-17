此為 hket App 限定文章 免費下載即享足本內容 前往 掃描開啟: 訂戶按此，繼續瀏覽 【尚食劇透】第2集劇情預告 嵐翠為太子供應葷食遭懲處 10:08 2022/05/17 分享： 分享： 熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 《尚食》 由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第1集講到孟尚食欣賞姚子衿，但王司膳認為子衿擅自以藥入膳呈給皇上，理應受罰。 第2集（17/5） 子衿被派去為瞻基送膳，額外送上醉棗報恩，正合瞻基口味。 蘇月華質問孟尚食，孟尚食拒不相認。 嵐翠為太子供應葷食遭游一帆懲處，紫萍被牽連其中。 子衿上前解救，險些被一併抓走，幸好孟尚食及時趕到。 最新影片推介：林希靈陳安立專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 13:11 2022/05/15 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減 改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西 15:09 2022/05/12 【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減 改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西 你可能感興趣 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 13:11 2022/05/15 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減 改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西 15:09 2022/05/12 【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減 改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西 尚食 電視劇 TVB