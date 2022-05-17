【體壇學霸】獲母校中大頒授榮譽院士銜　輪椅劍后余翠怡︰用知識改變世界

▲ 輪椅劍后余翠怡獲母校中大頒授榮譽院士銜。

香港中文大學昨日（16日）頒授榮譽院士銜予5位傑出人士，包括香港輪椅劍擊運動員余翠怡。余翠怡曾五次出戰殘奧，奪得7金、3銀、1銅佳績，在體壇奮鬥的同時，她不忘自我增值，在中大完成體育學碩士學位。她在社交媒體發表榮升院士的感言，盼望用知識改變世界。

盼用知識改變世界

昨日（16日）余翠怡在facebook發帖文，首句寫道「大家好，我係余院士」，分享成為榮譽院士的喜悅。對她而言中大不只是母校，她當年就醫就在威爾斯親王醫院，其後修讀地理與資源管理學系、體育碩士，到站起來工作，都離不開中大。她以作為中大人而驕傲︰

每一位都用自身知識，力量去影響世界，改變世界。今日的我雖未能改變世界，希望我們可以一齊努力，將來一同改變世界。

▲ 余翠怡︰大家好，我係余院士！（圖片來源：余翠怡facebook）

她又透露今日（17日）就出發參加輪椅劍擊世界盃賽，亦會到外地集訓。

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五戰殘奧奪7金3銀1銅

現年38歲的余翠怡於11歲患上骨癌，其後切除左小腿裝上義肢；16歲時加入傷殘人士體育協會，後來成為輪椅劍擊運動員，2001年開始代表香港參加世界賽事，20歲首次出戰雅典殘奧。她共參加了五屆殘奧會，在四屆殘奧會中贏得7金、3銀、1銅的獎牌，成為個人在殘奧會累積金牌數目最多的香港運動員，贏得「劍后」之稱。

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余翠怡曾接受TOPick訪問表示，去年參加東京殘奧首度失落獎牌，雖然失望但從不言棄，也未想過何時退役，甚至期待2024年出戰巴黎殘奧。她有著運動員的堅毅與決心，很快已從失敗中調節心態：

每天的經歷也是學習及成長的過程。因為每個運動員也不可能永遠站在頒獎台上或最高的一格。

她覺得自己的身體還可以，而且還年青，認為只要有希望和夢想，無論最終能否實現，開始第一步是很重要的。

多年來兼顧學業和運動

余翠怡一直兼顧學業和運動，在雅典殘奧會後，獲運動員獎學金入讀中大，並於2010年獲體育學碩士學位。她更先後獲選香港傑出運動員及香港十大傑出青年、榮獲特區政府榮譽勳章及銅紫荊星章、當選國際輪椅劍擊運動會委員會主席及亞洲殘疾人奧委會最佳女運動員等。

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責任編輯︰王明芳