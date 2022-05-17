【疫苗通行證】港大學者指單靠疫苗防染疫功效低　沒理據奪取年輕成年人不打針權利

▲ 兩名港大學者昨日於報章撰文建議，可放寬60歲以下成年人毋須再用疫苗通行證。（資料圖片）

兩名港大學者昨日於報章撰文，指本港已進入第6波疫情，確診數字即將上升，惟本港已築起免疫屏障，不會像第5波嚴重，他認為仍需確保長者接種率高，但可放寬60歲以下成年人毋須再用疫苗通行證。即看：【下一頁】

港大醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光今早（17日）於電台節目中解釋，疫苗的功效是製造免疫屏障避免出現流行的情況，以及預防重症及死亡，而在使用疫苗通行證時，它未必可對公眾有重大的保護作出，亦未必可以構成公眾利益的威脅時，沒有充分理據奪取年輕成年人不打針的權利。

他說，從第五波疫情中已得知新冠疫苗不可阻止疫症流行的發生，在疫苗屏障方面已不能發揮功效，故沒有充分的理據強逼年輕成年人的威脅，加上年輕人染疫後得重症及死亡的風險極低，就算他們沒有打針或未完成接種疫苗，也不會對醫療系統造成威脅或壓力，故毋須再使用疫苗通行證。

他又疫苗第五波疫苗相對緩和是因為大多市民已經自然染疫，而非因為接種疫苗，並料當有第六波、第七波疫情時，病毒會繼續變種，而疫苗的功效亦只會愈來愈低：

如果認為疫苗仍可以阻止第六波發生是更加不合理。

被問到建議放寬60歲以下成年人毋須再用疫苗通行證，會否令疫苗更易反彈，他解釋現時屬第五波疫情的尾聲，指疫情出現波幅是正常現象，暫沒有證據顯示會出現第六波，並強調單靠疫苗是不可能預防第六波疫情。

因為擔心或想預防第六波的出現，而認為年輕成年人接種或進一步提升疫苗接種率是否有合理的基礎，因為單單靠疫苗是不可能預防第六波疫情。

他又指，疫苗屏障是當社會上大多人都已打針，沒有打針的人士都會間接受到保護，但由於疫苗預防疫情的功效是當相低，即代表不可能實現到「免疫屏障」。

不過，他強調自己是鼓勵所有人都接種疫苗，因其可預防重症及死亡風險，尤其長者出現重症及死亡風險較成年人高，他們打針不但可以保護自己，也可以保護醫療系統，但年輕成年人出現重症及死亡風險極低，故看不到要求他們打針是對公眾利益有好處。

數據顯示，年輕的成年人就算他們不打針，患上重症或死亡風險極低，他們對醫療系統的壓力亦相當有限。

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責任編輯：郭詩詩