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【封區檢測】將軍澳翠林邨秀林樓發現9宗陽性個案　約0.9%住戶染疫【不斷更新】

社會 10:48 2022/05/17

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圍封強檢。(陳國峰攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:42】將軍澳翠林邨秀林樓約0.9%住戶染疫

將軍澳翠林邨秀林樓約980名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約430戶，當中45戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術　部分人最終要肝移植

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責任編輯：TOPick 港聞組

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