【聲夢傳奇2】「翻版蓮姐」出身藝術世家　趙頌宜胞兄為《造星III》冠軍折骨Ben

▲ 趙頌宜出身藝術家庭傳家景富裕，胞兄是《造星3》冠軍、胞姊曾參加港姐。

TVB選秀節目《聲夢傳奇2》將於6月份播出，其中一位19歲的參賽者趙頌宜（Maggie）因為其外表與《聲夢》師姐林君蓮（蓮姐）相似被封「翻版蓮姐」。

不過原來趙頌宜的家庭背景頗厲害，胞兄就是《全民造星III》的冠軍「折骨Ben」趙祥誠，胞姊趙綺婷（Elaine）除是畫家，亦曾參選港姐。

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折骨Ben胞妹

《聲夢傳奇2》雖然未正式播出，但連日來有不少宣傳活動，當中的參賽者亦已陸續曝光。現年19歲的參賽者趙頌宜（Maggie），由於唱歌的表情木納，加上其外型和打扮都酷似《聲夢傳奇》的參賽者蓮姐（林君蓮），因而被封為「翻版蓮姐」。

此外，Maggie的家庭背景來頭不少。有網民發現Maggie原來就是《全民造星III》的冠軍、跳「折骨舞」的趙祥誠（Ben）的胞妹，當時阿Ben參加《造星》時，Maggie曾經充當其化妝師，而胞姊趙綺婷（Elaine）則擔任阿Ben的助手為其打點一切。

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胞姊曾選港姐

至於胞姊Elaine亦具藝術細胞，修讀香港大學文學院藝術史系的她畢業後成了全職畫家，有「香港城市畫家」之稱，更獲香港駐紐約經濟貿易青睞作藝術交流。

Elaine更開設個人YouTube頻道，分享自己的畫畫經驗和心得，又於2019年參選港姐，可惜無緣晉級到第二輪面試。

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姊弟妹感情好

Maggie、Ben和Elaine三姊弟妹感情非常要好，經常見三人結伴出遊、互相拍照，各人出席各種畫展、比賽、活動等又會互相撐場。

而Maggie亦與胞姊Elaine一樣畫得一手好畫，她亦曾在社交網站公開過不少畫作。

據悉他們來自單親家庭，母親一人親手養大五兄弟姊妹，有傳趙母從商，與萬梓良是好友，更以「兄妹」相稱。

其實當年阿Ben參賽時曾有傳出身自基層家庭，但後來傳出事實並非如此，指趙母從商，家住獨立屋兼出入有司機接送，而趙母一向都對孩子都採用放任及鼓勵教育，所以5位子女有三位都專注往藝術、演藝方向發展。

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