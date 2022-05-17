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【第五波疫情】專家料未來兩周確診或回升至低四位數　郭健安：屬第五波餘尾反彈　

社會 10:57 2022/05/17

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專家料未來兩周確診或回升至低四位數，郭健安：屬第五波餘尾反彈。（資料圖片）

本港昨增234宗感染，確診數字已連續10天在300宗以下，惟近日多個群組連環爆疫，單計上環星月樓已有56人中招。港大醫學院院長梁卓偉日前推算本港兩周後出現第6波疫情，至7月上旬達頂峰；港大公共衞生學院流行病學講座教授高本恩（Benjamin John Cowling）昨認為，本港已進入第6波疫情，確診數字即將上升，惟本港已築起免疫屏障，不會像第5波嚴重，他認為仍需確保長者接種率高，但可放寬60歲以下成年人毋須再用疫苗通行證。

不過，中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安認為，未來兩周確診上升只屬第5波餘尾反彈，料冬天新變種病毒來襲才會引發第6波。衞生防護中心亦指疫情未見反彈趨勢，惟現時仍有大量傳播鏈，呼籲市民勿鬆懈。

增234確診 連續10天低於300宗

本港昨增234宗感染個案，撇除42宗輸入個案，本地個案只有192宗，屬於2月以來本地個案首次回落至低於200宗。

梁卓偉日前引用數學模型推算，預料本港兩周後爆發第6波疫情，7月上旬將達頂峰，相信港府稍後將收緊社交距離措施。高本恩昨亦指，本港已進入第6波疫情，確診數字將於未來數周上升；惟本港已築起免疫屏障，確診數字不會像第5波這麼嚴重，他認為仍需確保長者接種率高，卻可放寬60歲以下成年人毋須再用疫苗通行證。

何栢良：近日群組爆疫 屬預期

不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨稱，近日群組爆疫屬預期之內；預料周四再放寬防疫措施後，確診將再略升，強調不應影響復常進展。

郭健安昨接受電台訪問時也反駁，本港有逾千間食肆重開，只出現個別群組，比例仍維持低水平，料疫情未來兩周或輕微上升，確診宗數或回升至低四位數，形容只屬第5波疫情餘尾的反彈。

至於第6波是否來襲，郭健安相信下一波疫情由新變種病毒引發，他解釋當冬天時，接種3劑疫苗的市民抗體水平大幅下降，屆時或面對新變種病毒，便有可能令大部分人再受感染。郭健安認為，現階段暫毋須大幅度調整社交距離措施，又強調本港要爭取與內地通關，仍有需要維持疫苗通行證政策。

防護中心：大量傳播鏈 勿鬆懈

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨指，現時確診數字未有持續下降，但亦暫未見上升或者反彈趨勢，惟社區仍有大量傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。公務員事務局局長聶德權表示，本月底的第三階段疫苗通行證屬有需要實施，暫時亦未知會維持多久。

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記者：陳正怡

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