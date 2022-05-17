  • 24°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百大靚人】炎明熹與Chantel鬥做「聲夢女神」　P1X3L再有成員競逐世界俊男

娛樂 12:04 2022/05/17

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

炎明熹獲提名角逐百大美女，與Chantel鬥做「聲夢」最靚。

美國電影網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男美女2022」選舉，今屆增設課金而享提名權的新入圍方法，非常多香港藝人入圍角逐做全球百大靚人。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

今日凌晨（5月17日）又有新名單公布，當中TVB選秀節目《聲夢傳奇》勇奪冠軍的樂壇新人王炎明熹（Gigi）成為候選名單之中，繼「國民初戀」姚焯菲（Chantel）及冼靖峰（Archie）後，第3位獲提名的「聲夢」歌手。

炎明熹正於內地為《聲生不息》進行拍攝，並由此在內地人氣急升，年紀輕輕已如小天后，難怪備受TVB力捧，有傳連香港金曲頒獎典禮也要遷就Gigi檔期而延期舉行！

【香港金曲頒獎典禮】炎明熹忙拍《聲生不息》未有歸期　TVB+港台音樂禮一拖再拖

    點擊圖片放大
    +4
    +3

P1X3L再有成員入圍

男子組合P1X3L成員歐鎮灝（George）亦獲提名，擁有一張混血兒的帥哥臉孔，被網民譽為天使與魔鬼集於一身。George繼隊友吳啟洋（Phoebus）後，第二位成員入圍角逐競選世界俊男。

而Netflix英國原創劇集《性愛自修室》（Sex Education）女主角Emma Mackey也榜上有名，TC Candler選用她早前登上洛杉磯時尚雜誌的相片，該輯靚相Emma不惜以透視裝露兩點上陣，盡顯時尚美。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【聲夢傳奇】炎明熹後援會為兒童慈善基金會義賣　Gi炎粉籌10萬元助基層兒童　
18:05 2022/05/05
【聲夢傳奇】炎明熹後援會為兒童慈善基金會義賣　Gi炎粉籌10萬元助基層兒童　
【聲夢傳奇】炎明熹媽媽年輕時樣貌曝光　Gigi貼母女合照撒嬌：每天開開心心
11:27 2022/05/09
【聲夢傳奇】炎明熹媽媽年輕時樣貌曝光　Gigi貼母女合照撒嬌：每天開開心心
【聲夢傳奇】聯同快餐店推閃卡造型炒車被狠評　Kaitlyn激似超人之母
13:18 2022/05/10
【聲夢傳奇】聯同快餐店推閃卡造型炒車被狠評　Kaitlyn激似超人之母
【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔
17:00 2022/05/15
【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔

你可能感興趣

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【聲夢傳奇】炎明熹後援會為兒童慈善基金會義賣　Gi炎粉籌10萬元助基層兒童　
18:05 2022/05/05
【聲夢傳奇】炎明熹後援會為兒童慈善基金會義賣　Gi炎粉籌10萬元助基層兒童　
【聲夢傳奇】炎明熹媽媽年輕時樣貌曝光　Gigi貼母女合照撒嬌：每天開開心心
11:27 2022/05/09
【聲夢傳奇】炎明熹媽媽年輕時樣貌曝光　Gigi貼母女合照撒嬌：每天開開心心
炎明熹 歐鎮灝 娛樂人物職業 歌手 聲夢傳奇 聲生不息 綜藝節目 電視劇 Netflix TVB

最高瀏覽

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
10:00 2022/05/14
【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
【牛津研究】飲牛奶恐增致癌風險　日飲50克牛奶乳癌風險增17%
16:44 2022/05/13
【牛津研究】飲牛奶恐增致癌風險　日飲50克牛奶乳癌風險增17%
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
13:40 2022/05/16
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物