【百大靚人】炎明熹與Chantel鬥做「聲夢女神」　P1X3L再有成員競逐世界俊男

▲ 炎明熹獲提名角逐百大美女，與Chantel鬥做「聲夢」最靚。

美國電影網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男美女2022」選舉，今屆增設課金而享提名權的新入圍方法，非常多香港藝人入圍角逐做全球百大靚人。

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今日凌晨（5月17日）又有新名單公布，當中TVB選秀節目《聲夢傳奇》勇奪冠軍的樂壇新人王炎明熹（Gigi）成為候選名單之中，繼「國民初戀」姚焯菲（Chantel）及冼靖峰（Archie）後，第3位獲提名的「聲夢」歌手。

炎明熹正於內地為《聲生不息》進行拍攝，並由此在內地人氣急升，年紀輕輕已如小天后，難怪備受TVB力捧，有傳連香港金曲頒獎典禮也要遷就Gigi檔期而延期舉行！

【香港金曲頒獎典禮】炎明熹忙拍《聲生不息》未有歸期 TVB+港台音樂禮一拖再拖

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P1X3L再有成員入圍

男子組合P1X3L成員歐鎮灝（George）亦獲提名，擁有一張混血兒的帥哥臉孔，被網民譽為天使與魔鬼集於一身。George繼隊友吳啟洋（Phoebus）後，第二位成員入圍角逐競選世界俊男。

而Netflix英國原創劇集《性愛自修室》（Sex Education）女主角Emma Mackey也榜上有名，TC Candler選用她早前登上洛杉磯時尚雜誌的相片，該輯靚相Emma不惜以透視裝露兩點上陣，盡顯時尚美。

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