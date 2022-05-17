【電影金像獎】《梅艷芳》獲12項提名　王丹妮競逐影后靠一招減壓

第40屆香港電影金像獎將於7月中舉行，以6,170萬港元奪得香港電影票房冠軍的《梅艷芳》分別共獲12項提名，其中女主角王丹妮更入圍「最佳女主角」及「最佳新演員」，頒獎禮日子愈近，心情難免愈來愈緊張呢？

不過，提到解壓，她還有自己一套方法，在其IG曾寫道：「去了海邊散步，感受清空思緒的片刻寧靜又充滿電了。」說的正是拿著超友好品牌FURLA的包包，到充滿度假氣氛的地方走走，從黃昏到破曉的時間拍拍照。

最新影片：林希靈陳安立訪問

大概，FURLA不是閃爆搶收視率的誇張設計，而是走糖衣包裝，利用熒光色或粉色系來令配戴者有人曠神怡的感覺，就像最新的 2022年早秋系列，其設計主題是以衝浪者角度，帶大家自由無拘的探索視野帶到眼前，尤如感受著天地萬物的天然力量：選用納帕皮、麂皮等傳統物料結合氯丁橡膠、創新循環再造橡膠等實驗性物料，把傳統與創新美學互相交融。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

除了拼貼、交錯的圖案外，今季強烈的色彩糅合雲石橡膠及斯庫比杜（scoubidou）細節，種種令人容易入口的小點子，令王丹妮又再其IG忍不住問大家：「Which one do u like the most?（哪一個你們最喜歡呢？）」沒有指定大家選用單一款式，懂得體貼以閣下的個人喜好作出發點，又怎能不為這可人兒再加分呢？但願我是金像獎評審團之一就好了！

記者：黃鑑江