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【加強監管】修訂院舍人均面積業界料成本上漲　小型院舍或難敵競爭結業

社會 11:04 2022/05/17

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修訂院舍人均面積業界料成本上漲，小型院舍或難敵競爭結業。（資料圖片）

《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》將於本月25日提交立法會進行首讀。草案建議容許現有的高度照顧院舍有4年時間達致人均樓面面積不低於8平方米，以及在8年內符合人均樓面面積9.5平方米的新規定；而現有的中、低度照顧院舍則可用8年時間符合人均樓面面積8平方米的新規定，詳情即看【下一頁】

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，新修訂令院舍增聘照顧人手及護士，導致成本上漲，一名登記護士月薪要2至3萬，而一名保健員月薪要約1.9萬，新修訂底下，假設院舍須增聘1名護士及2名保健員，每月增加5萬至6萬元成本，又形容現時請人十分困難：

非常難請人，疫情幾多人失業，但無咩人轉行過嚟，因為一間院舍太多工作要承擔，要照顧院友、與家屬聯絡及文書工作等。

修訂容許院舍有8年的過渡期符合新要求，李伯英指，時間足夠業界過渡，「如果現時院舍依舊好狹窄，都無咩人揀你，相信都過渡到。」但對小型院舍營運影響大，甚至會結業，因為新修訂底下，要減少床位及增聘人手導致成本大增，即使加價亦難以和大型且新穎的院舍競爭：

人哋有選擇的餘地咖嘛，你咁細，一些中型及大型院舍環境一定好過你，我都喺俾咁多錢，點解唔揀啲靚咖呢。

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記者：陳麗娜

 

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