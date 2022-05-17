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【網絡熱話】日本微攝大師玩轉Marvel英雄　《奇異博士》蚊香+冬甩發功？

休閒消費 12:10 2022/05/17

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日本微攝攝影師田中達也以奇異博士造像。

MCU今年首部作品《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）開畫過多星期，雖然影評有人喜歡、有人不，但亦無阻票房破了首集的記錄，最近以拍攝微攝而著名的日本攝影師田中達也（Tatsuya Tanaka）也來湊熱鬧，在他的鏡頭下將奇異博士變得更是有趣。

攝影師田中達也。（圖片熒幕截圖）

相信大家就算不知道誰是田中達也，但都一定在網海上看過他的作品，原來這位現年41歲的攝影師，在大學時修讀美術，曾在設計公司擔任美術指導，一直以來，都對收集微型人偶公仔有著濃厚興趣，在一次偶然的機會下，於2011年開始在instagram不定期發布富幽默感的作品，又大受歡迎，最後辭去工作，正式成為微攝攝影師，更成立個人公司MINIATURE LIFE。

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現在的他以《Miniature Calender》為主題每一天都在instagram發布作品，據他表示創作力和幻想多源自自己童年時在鄉郊長大，從小登上山峰高處往下望時，人類和各種事物都會變得相當渺小。他說：

小時候大家都僧有很多幻想，只是長大了，童真的想像力會慢慢消失，所以希望自己的作品可以啟發大家從不同的觀點和角度看事物，從而發現日常的生活其實充滿趣味。

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而大家不可不知，原來2017年陳奕迅推出的國語專輯《C' mon in~》的封面亦出自這位攝影師的手筆。不過，新鮮熱辣的新作自然是來自《奇異博士》，他用上蚊香、炸薯圈來為這位Marvel英雄造像，就非常有報。

最新影片：林希靈陳安立訪問

記者：何偉雄

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