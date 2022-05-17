【早餐陷阱】蛋糕配朱古力奶一餐超500卡路里 營養師分享便利店早餐陷阱
食用安全 13:38 2022/05/17
便利店有售各種食物，不少學生及上班族為求方便快捷，都會在便利店買早餐。不過，一小件蛋糕搭配一盒飲品，熱量卻隨時超標。Aranth安曼營養註冊營養師Angela在Instagram專頁發佈影片，搜集出便利店中熱量爆燈的常見蛋糕及高糖飲品，提醒大家小心選擇早餐款式。
最新影片：
Angela展示3款蛋糕，分別為：忌廉蛋糕（302kcal、13.8g脂肪）、核桃蛋糕（316kcal、21.6g脂肪）及雪芳蛋糕（359kcal、22g脂肪）；可見熱量及脂肪含量都較高。另外，高糖飲品如橙汁、朱古力奶及乳酪飲品，含糖量分別有6茶匙及5茶匙糖；其中朱古力奶配核桃蛋糕，一餐熱量超過500卡，同時還等於攝取了11茶匙糖份，十分誇張。
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便利店早餐健康之選
營養師另外推薦數款低卡早餐選擇：
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7-11便利店
- 吞拿魚包
- 無糖奶茶
- 北海道牛乳包
- 脫脂牛奶
- 芝士包
- 無糖咖啡
- 日式咖喱牛肉包
- 無糖豆漿
OK便利店
- 叮叮小籠包
- 無糖熱奶茶
- 煙熏雞肉藜麥田園沙律
- 高鈣低脂牛奶
- 明太子、鰻魚飯糰
- 咖啡
- 蜜汁叉燒麵包
- 黑豆漿
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內容獲「安曼營養」授權轉載。
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責任編輯：張沛