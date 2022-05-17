  • 26°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【早餐陷阱】蛋糕配朱古力奶一餐超500卡路里　營養師分享便利店早餐陷阱

食用安全 13:38 2022/05/17

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

蛋糕配朱古力奶一餐超500卡路里，營養師分享便利店早餐陷阱。

便利店有售各種食物，不少學生及上班族為求方便快捷，都會在便利店買早餐。不過，一小件蛋糕搭配一盒飲品，熱量卻隨時超標。Aranth安曼營養註冊營養師Angela在Instagram專頁發佈影片，搜集出便利店中熱量爆燈的常見蛋糕及高糖飲品，提醒大家小心選擇早餐款式。

最新影片：

Angela展示3款蛋糕，分別為：忌廉蛋糕（302kcal、13.8g脂肪）、核桃蛋糕（316kcal、21.6g脂肪）及雪芳蛋糕（359kcal、22g脂肪）；可見熱量及脂肪含量都較高。另外，高糖飲品如橙汁、朱古力奶及乳酪飲品，含糖量分別有6茶匙及5茶匙糖；其中朱古力奶配核桃蛋糕，一餐熱量超過500卡，同時還等於攝取了11茶匙糖份，十分誇張。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

便利店早餐健康之選

營養師另外推薦數款低卡早餐選擇：

    點擊圖片放大

7-11便利店

  • 吞拿魚包
  • 無糖奶茶
  • 北海道牛乳包
  • 脫脂牛奶
  • 芝士包
  • 無糖咖啡
  • 日式咖喱牛肉包
  • 無糖豆漿

OK便利店

  • 叮叮小籠包
  • 無糖熱奶茶
  • 煙熏雞肉藜麥田園沙律
  • 高鈣低脂牛奶
  • 明太子、鰻魚飯糰
  • 咖啡
  • 蜜汁叉燒麵包
  • 黑豆漿

——————

內容獲「安曼營養」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

熱量 早餐 便利店 7－Eleven OK便利店 減肥 蛋糕 麵包 朱古力 咖啡

最高瀏覽

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
10:00 2022/05/14
【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
【牛津研究】飲牛奶恐增致癌風險　日飲50克牛奶乳癌風險增17%
16:44 2022/05/13
【牛津研究】飲牛奶恐增致癌風險　日飲50克牛奶乳癌風險增17%
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
13:40 2022/05/16
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物