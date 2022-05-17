【第五波疫情】許樹昌指若不打第3針難以應付第6波疫情　不同意豁免疫苗通行證

▲ 許樹昌指若不打第3針難以應付第6波疫情，不同意豁免疫苗通行證。（資料圖片）

政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，接種新冠疫苗一段時間後，疫苗產生的抗體水平會下跌，若不補充接種第3針，難以應付Omicron的相關病毒變種，如果出現第6波疫情，或有其他變種病毒，未必能應付；又指不認同有學者指年輕患者感染後重症風險低，對醫療系統影響有限的說法。

許樹昌在一個電台節目指，中大與港大聯合的研究發現，已接種新冠疫苗而感染 Omicron 病毒所產生的抗體，比未打疫苗而受感染人士高出 6倍，因此建議這些患者康復後3個月應去打針。如果年紀大或有免疫力問題人士，康復後 1個月亦可接種疫苗，以提升抗體。

被問到港大醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光提出60歲以下人士毋須使用疫苗通行證（詳情即看【下一頁】），許樹昌回應指，相信政府及多數人都不會同意有關建議；又不認同對方所指年輕患者感染後重症風險低，對醫療系統影響有限的說法。許樹昌解釋，香港並非採取與病毒共存策略，仍跟內地實行動態清零策略，感染者仍要隔離治療，如果個案增加，會對本港醫療系統造成壓力。

相信政府一定唔會同意，同多數人都未必會同意，現時無論打科興或復必泰，抗體會隨時間下跌，你唔補多針點應付可能出現嘅第6波疫情

許樹昌指，近期美國有大型研究顯示，T細胞的免疫反應，在接種後9個月會下降，打第3針可減重症風險及入院個案，又以新加坡為例，指當地的第3針接種率高，雖然社區仍有感染，但對醫療系統影響有限。

他又稱，香港已接種第3針的比率只有50.9%，有100萬人可接種第3針但仍未接種，本港有需要提升第3針的接種率，增加社會屏障及逐步放寬社交距離措施；又指若要與內地通關，如果60歲以下人士不打第3針而出現很多個案，估計內地亦不肯與香港通關

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責任編輯：李榮忠