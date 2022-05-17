【富二代】莫家堯棄影從商接手家族生意展拳腳　斥2千萬元購入跑馬地老牌豪宅單位

▲ 棄影從商的莫家堯近日斥資購入豪宅。

現年52歲的莫家堯早於2004年已淡出演藝圈，棄影從商的他接手家族的電子產品生意，擔任公司總裁一職。

近日地產界有消息傳出，指莫家堯斥資2千多萬購入跑馬地區一個「鳳凰樓層」豪宅單位，似乎轉行學做生意的莫家堯吸金力強勁，疫境下榮升豪宅業主。

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老牌豪宅賞馬場景

據報道所指，莫家堯購入的豪宅位處跑馬地雲地利道35號金山花園當中的一個位於A座、實用面積為910平方呎的「鳳凰樓層」單位，該單位近日以2,315萬元售出，買家名字為莫家堯（MOK KAI YIU EDWARD），跟莫家堯中英文名同名。

金山花園樓齡約39年、可說是該區的老牌豪宅，而雲地利道坐落位置偏離內街的密集地帶，該地段豪宅更可飽覽馬場景，而莫家堯所購入的「鳳凰樓」，據指位於大廈頂樓對落一層的單位，故此十分搶手。

▲ 莫家堯已轉行從商，淡出娛樂圈。

演藝學院畢業

出生於富裕的家庭，父親為充電器公司總裁，不過年輕時的莫家堯對做生意沒興趣，反而想當演員。

1987年於香港演藝學院表演系畢業後，加入亞洲電視當藝人。莫家堯曾受亞視力捧，於《點解阿sir系只鬼》中擔任男主角，與萬綺雯合演情侶。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 ▲ 轉投TVB後，擔任劇集配角。 '

接手家族生意

可惜隨後發展未如理想，莫家堯於1995年約滿亞視後轉投TVB，但他在大台一直飾演三線配角。

他曾參演劇集包括《刑事偵緝檔案IV》、《烽火奇遇結良緣》、《秀才遇着兵》、《同撈同煲》等，眼見演藝事業停滯不前，於是在2004年與TVB合約期一完結後，選擇離開接手家族生意和經營服裝店，淡出娛樂圈。

▲ 2018年出席舞台劇記者會。

商業市場大展拳腳

2006年，莫家堯擴大家族生意市場，特意赴美國數碼產品配件製造商亮馬（Lenmar）的總公司學做生意。

其後更與幾位朋友投資逾百萬令吉，於馬來西亞成立公司售賣該品牌的充電器。

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雖然已淡出娛樂圈，莫家堯跟圈中人關係不錯，不時參加聚會。

比如在2019年，他出席鄭嘉穎的生日飯局，喜歡揸電單車的他跟呂頌賢和古天祥等駕車出遊。更會出席電單車聚會。雖然已經「入五」，不過身材健碩的他依然英氣十足，風采不減當年。