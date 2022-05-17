【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰

▲ 丈夫希望移民，妻子卻擔憂生計。

近年香港掀起移民潮，不過移民也有相當多因素要考慮清楚。有港媽在網上討論區發文，指自己與丈夫都40多歲，二人英文水平一般，加入月入4萬元，有兩名5及1歲的小朋友，但沒有積蓄。而丈夫近期正計劃移民外國，讓子女有更好教育，惟妻子卻擔心一家人在異地無法維持生計，二人更因此爭執不休，「我同老公已經因為移民呢個話題冷戰咗好多次」。

該港媽詢問網友意見。網民則意見不一，有人認為樓主一家人收入不高，反而值得一搏，「nothing to lose的感覺。體力勞動的工在外國容易揾」；不過亦有網友認為夫妻二人的技能和英水平堪憂，不建議二人貿然移民，「兩公婆本身無乜技能，同人溝通都唔係好得，剩呢兩樣我都唔會去移民。」

近期移民成為港人熱烈討論的話題。有港媽在親子王國論壇發文徵求意見。她指自己與丈夫都已是不惑之年，英語水平不高，「ABC認真麻麻」，雙職家庭家庭月入4萬元，沒有積蓄，「有架平車同層細價樓」，並育有兩名5歲及1歲的子女。

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樓主表示，夫妻二人「我哋唔貪心亦無咩上進心，自覺生活算係安穩」。不過近期丈夫萌生移民念頭，「希望兩個小朋友可以接受好啲嘅教育」。樓主表示，她其實認同丈夫的觀點，「我哋自問無能力等佢哋大過再送佢哋出去外國讀書」。

同時，樓主亦考慮到家中有70多歲長者近年身體開始轉差，「佢哋已經講明唔會離開香港」，變相如樓主一家四口移民，長者將無人照顧。

而更令這位港媽擔心的是生計問題，「擔心去到（外國）搵唔到食」，她指，「兩個小朋友要人照顧，我老公拍晒心口話佢去搵食，但我好肯定佢係得個講字，佢係咩人我好清楚，絕對唔會積極搵工，就算好彩搵到都會有十萬個理由話辛苦唔做再搵過」。

該港媽也有想過由她外出工作，丈夫照顧家庭，不過她卻不放心另一半的育兒方法，更認為對方根本沒有能力持家有道，「佢嘅湊仔方式係電話、電視同遊戲機放題，咁得閒想佢係屋企幫手做吓家務？絕對係陣間先、下次先、再遲啲先，拖到我頂唔順做埋」。

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該港媽又表示，「我同老公已經因為移民呢個話題冷戰咗好多次」，希望網友給予不同意見。而不少網友則極力反對樓主一家移民，「唔識英文打算痞唐人街？我遇過唔識當地語言嘅人，係一世痞唐人街，如果會煮都還好，唔識就樓面都做唔到，洗大餅清潔洗廁所，你做得嚟嗎？」；「我覺得你嘅背景，去到外國好易家變，去到外國無錢已經壓力大，但係爸爸係咁嘅樣，呢個包袱更加大」。

不過，也有很多網友持相反意見，認為「冇乜特別多嘅資產，我會去搏一舖，有乜事咪從頭黎過，但比較難搞係老人家」；此外，也有人建議「搵時間一家人過去感受一吓再決定」；「叫你先生一個過去先，揾到工佢做得掂先成家移」。

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責任編輯：王明芳