【慳電又涼快】天氣炎熱開冷氣怕電費貴　專家8招教慳電慳錢貼士：睡覺不用調低溫度

夏天將至，不少民眾面對炎熱天氣，家中陸續開冷氣睡覺，但長時間開冷氣最怕電費貴。開冷氣又想慳電？專家教大家慳電慳錢貼士，包括將氣溫調高1度、冷氣+風扇配合使用等。

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1. 氣溫調高1度

冷氣溫度適中即可，不宜調太低，最佳溫度應為25°C至28°C。

安靜坐著，或進行輕度活動時，溫度可稍稍調高。

溫度每調高1度，可以節省約7%至10%電費。

2. 冷氣+風扇配合使用

同時開冷氣機和風扇，會感覺到比冷氣設定溫度低1、2°C。有助室內空氣流通，預防患上「冷氣病」。註冊中醫師謝和早前接受TOPick訪問時指，若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快的話，即有機會出現「冷氣病」。如由酷熱的戶外地方，突然走進冷氣房，明顯的溫差轉變容易令身體受冷，難以一時間適應。

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3. 適當保養冷氣機

定期安排冷氣檢查、保養及維修。

每兩星期清洗隔塵網、進氣口、出風口，可減少氣流受阻的情況，提高冷氣效能。

4. 睡覺時不用調低溫度

熟睡時，體溫會稍稍下降，故不用調低冷氣溫度。

若設有時間掣，可考慮預設關冷氣時間為起床前1至2小時。

5. 避免陽光直射冷氣機

冷氣機的安裝位置，會影響耗電量。

若被陽光直射，冷氣散熱效能下跌，耗電量會增加約16.5%。

6. 變頻式冷氣VS定頻式冷氣

據消委會的測試結果，變頻式全年平均有助慳電40%。

製冷時的變頻式樣本：每年所需電費為$469至$567

製冷時的定頻式樣本：每年所需電費為$839至$908

因為「變頻式」冷氣機可調節壓縮機轉速，達至預設溫度後，就可自動保持慢速運行，所以相對省電。

此外，林超英早前接受TOPick訪問時，綜合了數招家居慳電法：

1. 應用則用 不用則關

林超英自言家中電器多，包括必備的冷氣機、雪櫃、電視、洗衣機、熱水爐等，亦有微波爐、焗爐、蒸爐、乾衣機、洗碗機、抽濕機、音響組合等。他表示電器一律「應用則用，不用則關」，例如有多位客人來吃飯，才會使用洗碗機。「不用則關」，是指家中電器從不「待機」，不使用就會切斷電源。

2. 選用第一級能源標籤產品

冷氣可以不開，但雪櫃不開不行。他表示，有「第一級能源標籤」的雪櫃，是最慳電的。

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責任編輯：羅嘉欣