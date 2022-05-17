【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元

▲ 于榮光有演技有實力！

由吳謹言和許凱主演的內地古裝劇《尚食》，昨晚（5月16日）在翡翠台播出，劇中除吳謹言和許凱這對營幕情侶，成為一大焦點外，當中演「朱棣」的于榮光同樣備受關注，皆因他多年來不論在內地或香港均演出過無數影視作品，演技毋容置疑。

現年63歲的于榮光在11歲時便考入北京市風雷京劇團任演員學習武生，自幼學習京劇10年，直至看了李連杰主演的《少林寺》後，便產生拍功夫片的想法。惜他考北京電影學院演員培訓班時落選，不過沒有阻止他追夢的心。

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由反派開始而為人認識 曾與多個女神合作

于榮光在26歲時被導演徐小明發掘，並開始展開其電影生涯，在合拍電影《木棉袈裟》演大反派首登大銀幕，加上他演出不俗，令其雖然演反派也被大讚。

他的演藝之路亦由此展開，特別是在90年代，接拍逾40部電影，曾參作品包括林青霞及王祖賢的《東方不敗之風雲再起》、鞏俐及張藝謀的《秦俑》、李連杰的《給爸爸的信》及劉青雲的《衝鋒隊怒火街頭》等，當中大多演反派。

至於代表作，要數在《超級計劃》飾演楊紫瓊的男友「程鋒」，與甄子丹合演的《少年黃飛鴻之鐵馬騮》，以及在《國產凌凌漆》演為尋恐龍骨，一開場便壯烈犧牲的淩淩義。

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嘗試挑戰導演和監製工作

于榮光不但只當演員，更嘗試當導演和監製的工作。2000年他更以總監製身份製作了作品《真言》和《大地之子——蔡希陶的故事》。

同時他亦不斷自我增值，於2001年在北京廣播學院深造，取得了碩士研究生學位。隨後在內地劇《錢王》兼任多重身份，包括制作監製、製片人，並因而獲得中國電視劇金鷹獎。

而在2010年「新版三國」電視劇中出演關羽，憑其出色的武功以及爐火純青的演技，令其在內地人氣大升。

自言喜歡享受新挑戰

要兼顧如此多過身份毫不容易，惟于榮光喜歡勇於嘗試新事物。

他曾受訪時表示：「我就是一個愛折騰的人，演膩了惡霸，我也想去演演英雄，演膩了英雄，我又會再去演惡霸。而從演員到導演，從製片人到監製，不管什麼角色，不管什麼工作，他都想去嘗試一下。愛折騰，才是人生啊！ 」

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與妻子離婚平分5000萬

另外，在感情方面，于榮光近日爆出離婚消息，皆因他入行以來甚少談論自己的妻兒，亦不少對其的家庭生活感好奇。

據知于榮光的妻子王玉苓是圈外人士，和他是初戀，兩人相識於微時，當時于榮光還不是明星，兩人很早就結婚，還生了個兒子。

二人結婚30多年，一直未有傳出不和的消息，因夫妻二人一直被認為恩愛非常，故突然離婚令不少人震驚。

至於二人的離婚文件更被曝光，從中可見于榮光和王玉苓是在去年辦理離婚，而在文件中更看到于榮光名下的存款有5000萬人民幣，而夫妻二人也將這5000萬人民幣平分，各人分得2500萬人民幣。