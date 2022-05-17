【幼園復課】吳日言女兒與李元元做同學　就讀港島區星二代名牌幼稚園 

▲ 終於可以返學喇！

第5波疫情漸趨穩定，中小學已經復課，而幼稚園昨日（16日）開始都已經全面復課，不過最開心的應該是家長，因為自從第5波爆發後，學童日日留家上網課，可以說是「困獸鬥」!現在終於復課，家長都可以有時間喘口氣！而一眾星二代李璨琛女兒李元元、吳日言女兒Beatrice都齊齊開心返學，她們就讀同一間幼稚園，位於港島區，就是有星二代幼稚園之稱的「天主教聖瑪加利大幼稚園」，連名模周汶錡兩個仔都是讀這間。

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「天主教聖瑪加利大幼稚園」是全港數一數二的名牌幼稚園，校舍位於跑馬地，強調活動教學，著重學術，分上下午班，全年學費$40,800。天主教聖瑪加利大幼稚園的作風低調，憑良好的校風，加上每年學生升小派位成績優異，贏得家長口碑，要入讀該校不容易，競爭相當大。據所在校網，很多學生畢業升讀了聖保祿天主教小學、瑪利曼小學、聖若瑟小學、番禺會所華仁小學、聖士提反書院附屬小學或救恩書院（小學部）等小學。

▲ 李元元舉V！（IG圖片）

▲ 不過最開心是吳日言，因為可以安心坐月。（IG圖片）

有得返學，李元元表現得相當興奮，在私家車上大舉V字手勢，而Beatrice拖住爸媽手開心到飛起，不過最開心是吳日言，因為佗住第二胎的她，留言表示可以專心坐月：「終於開學，全家都開心到飛起！之前提早暑假，所以成個七月都要返學，到時我可以專心坐月。」

陳嘉寶陪二女上Playgroup

另外，三年抱三的陳嘉寶（Anjaylia）就帶同1歲多的二女Eliana返Playgroup，好媽媽Anjaylia一路細心陪住二女玩，她表示Eliana天生活躍，日日在家行來行去，玩具也不多，因為放唔夠電所以睡得不好，令到她很擔心Eliana的學習進度，Anjaylia覺得3歲前是小朋友開發感官及探索這個世界最好的時機，所以上個月Playgroup復課，Anjaylia又生完第三胎就即刻陪二女去上堂，她說：「好耐冇玩過Messy Play嘅佢興奮到暈…見番啲同學仔，佢哋個個都好似好開心咁，即刻係咁叫對方個名。經過歷時一個半鐘頭嘅Messy play、唱遊、做勞作、喺操場嘅自由玩樂時間之後…我最期待嘅事情終於出現啦！佢離開學校上到車後馬上斷電！醒返之後成日表現良好，個人溫馴晒，小朋友係真係真係真係要返學㗎！」



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責任編輯︰王明芳