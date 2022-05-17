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【乘風破浪的姐姐3】 胡杏兒每十年一次換清爽短髮　挑戰唱跳為女性帶來正能量

娛樂 12:21 2022/05/17

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（大會提供）

胡杏兒繼年前參加內地綜藝節目《演員請就位2》憑其演技勇奪冠軍後，近日換上嶄新形象，以一頭型格爽朗的短髮迎戰另一節目《乘風破浪的姐姐3》，與其他29位來自中、港、台、韓的女藝人，以唱、跳來一次精彩的比拼。

近日《乘風破浪的姐姐3》官方網站公布新一輯演出名單，榜上有名的杏兒在官照中以一身白色吊帶連身裙示人，唯一短髮的她，在芸芸長髮的女藝人中突圍而出，份外亮眼。

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杏兒指自己向來喜歡短髮，這是她廿年來第二次短髮，第一次是在劇集《律政新人王》，第二次短髮是十年前演出《衝上雲宵2》，剛巧每十年剪一次短髮見大家。

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剛在港拍完劇集《獅子山下.情》的杏兒，行色匆匆的返回內地作準備。

雖然時間上較倉促，但感覺這次挑戰充滿正能量：「坦白說今次挑戰的內容跟上次《演員請就位2》不同，並非自己專長及擁有多年演出經驗的演技，而是唱歌和跳舞，雖然當年在舊公司也出過唱片，間中在台慶節目也有表演過舞蹈，但始終並非那回事，所以今次能夠有這個可以給30歲以上的藝人參與的綜藝節目，給自己挑戰才能，正好給大家一個正面訊息，即使已屆某一個歲數，無論已婚或未婚，甚至已為人母也好，仍可為自己的事業拼搏和挑戰，不要被一個身份框框限制著。」

（大會提供）

至於面對30位30歲以上的對手，杏兒如何備戰？

她平常心說：「雖然跳舞和唱歌對我來說未必及演戲來得熟練和專長，始終有廿多年的演戲經驗，但自己尚幸記舞步也不賴，這陣子也多看些喜歡的歌手MV補課，進度不錯。感覺這會是一次好玩的挑戰。也同時感激家人的支持，參與這個節目也要一段時間！無論怎樣最緊要享受舞台。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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