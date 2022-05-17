【超市大搜查】面膜含防腐劑MIT可致敏　39款通過安全檢測清單

▲ 面膜含防腐劑MIT可致敏，39款通過安全檢測清單。

敷面膜是很多女士護膚的指定動作，不過市面上不少選擇眾多，應該如何挑選一款既保濕又安全的面膜？本港消委會曾檢測40款保濕面膜，發現19款不含致敏物、防腐劑MIT等；生物科技公司「水中銀」（下稱水中銀）亦公開過24款通過安全無毒檢測的面膜。

防腐劑MIT或致敏 駐留類化妝品禁用

Methylisothiazolinone（MIT）是常見的防腐劑，於2016年起歐洲所有駐留類化妝品禁用，有機會引發接觸性敏感反應（Contact Allergy）。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，部分人接觸MIT後可能會皮膚過敏，出現紅斑、乾燥、皮膚腫脹、水泡、脫皮，感到灼熱或刺痛等。消委會亦曾提醒，若生產商將含MIT的產品標明免沖洗，可能令消費者誤用而導致皮膚敏感。

TOPick整合2個安全榜單，共有39款面膜屬安全之選。

消委會檢測結果：

消委會曾測試市面40款保濕面膜，發現3款樣本驗出防腐劑MIT、1款樣本含可遷移熒光物質，有機會引致皮膚過敏、18款走含致敏物「甲酯」或「乙酯、丙酯等，即僅餘19款屬安全之選。安全產品中包括著名美妝品牌或人氣面膜，如Laneige、Fancl、Kiehl's、無印良品、我的美麗日記、Innisfree等。

保濕效能3.5分至4分：

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保濕效能3分：

保濕效能3分以下：

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水中銀檢測結果：

水中銀檢測28款面膜後，發現2款台灣片裝紙面膜含MIT，另公開24款面膜為品質卓越，即急性毒、慢性毒與成分篩查中都表現理想，可安心購買。安全之選中不乏著名美妝品牌或人氣面膜，如ESTEE LAUDER、LEADERS、LUSH、Innisfree、雪肌精、Fresh、Origin、Fancl、Kiehl's等。

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部份產品結果不一

不過兩個榜單部份產品結果不一。2018年水中銀檢測結果指「SK-II護膚面膜」品質卓越，但2017年消委會結果指產品含水楊酸及致敏物「甲酯」。

2018年水中銀檢測結果又指「EAU THERMALE AVENE雅漾 高效鎖水保濕面膜」及、「NEUTROGENA露得清 深層保濕面膜」為品質卓越，但消委會2017年檢測結果指「EAU THERMALE AVENE雅漾 高效鎖水保濕面膜」含可遷移熒光物質；「NEUTROGENA露得清 深層保濕面膜」則含致敏物「甲酯」、「乙酯」。

當時，「EAU THERMALE Avene」代理商回應指，供應商測試報告中，顯示原裝面膜物料並無熒光反應，該產品配方有一種有效成分會產生熒光反應，強調無光毒性，產品屬安全使用。

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責任編輯：羅嘉欣